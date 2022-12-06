刑事局破獲竹聯幫神秘組織靜安會 政院前飆車害死人屁孩也在內

警方收網逮捕該詐騙集團50名犯嫌到案。（記者鄭景議翻攝）

2022/12/06 15:22

〔記者鄭景議／台北報導〕刑事局偵七大隊今日宣布，竹聯幫神秘組織靜安會幹部陳晉偉與該幫弘仁會組長許育偉，兩人共組詐騙集團，透過臉書社團推廣假投資訊息以來矇騙民眾，再用LINE群組邀約上鉤的民眾投資，一名住北市大安區的富婆甚至一年內被騙光4千餘萬積蓄；警方收網逮捕該詐騙集團50名犯嫌到案，詐騙集團成員甚至還有上月中在行政院前囂張競速害死人的洪偉翔都一併法辦。

靜安會是竹聯幫近期才成立的分支，直屬幫主「么么」，主要帶頭人為平堂「草莓」以及和堂「金哥」，行政院前上個月發生街頭飆車案，7名年輕男女從忠孝東路飆車到忠孝西路地下道，煞車不及撞上前方停等的白色轎車，駕駛慘死，洪偉翔甚至還與成員在警方前來時，還持續叫囂甚至攻擊員警。

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24歲的陳晉偉有妨害自由、恐嚇取財等多項前科，與31歲許育偉合組詐騙集團，由柬埔寨境外的詐騙成員負責透過罐頭簡訊、社群廣告推播「大十第六期a56黃金私募圈」、「富盈投顧」、「富地金融」、「XSJ」、「Kacau Mall」等假投資網站或APP，以LINE變身為投顧老師或助理「文博」、「王琦琦」、「黎老師」等名稱和被害人成為LINE好友慫恿投資美金指數、虛擬貨幣或飆股明牌。

陳晉偉負責收簿蒐集人頭帳戶來源，掌控詐騙集團資金，他還要洪偉翔監控遭暴力威逼販售帳戶的民眾，等待受騙民眾真的匯款到假投資網時，就由許育偉指派小弟擔任車手提領贓款，透過多層轉匯洗錢到人頭公司或個人帳戶，再趁警方尚未溯源凍結帳戶前把現金提領出，轉購買虛擬貨幣泰達幣。

上月22日，刑事局會同北市中正一、大安分局、新北市警三重、蘆洲分局、桃園市警中壢分局、台中警第一分局、台南警刑警大隊共組專案小組，報請台北、台中、台南地檢署會同全台警力，發動6波查緝行動，查獲陳姓、許姓等50名嫌犯到案。

警方共計查扣贓款現金160萬餘元、犯案用手機、大批存摺及金融卡等證物，清查被害人達上百人，被害金額高達2億餘元，全案依涉犯詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送偵辦，其中陳姓主嫌等8人經法院裁定羈押。

靜安會是竹聯幫近期才成立的分支，直屬幫主「么么」，主要帶頭人為平堂「草莓」以及和堂「金哥」。（記者鄭景議攝）

警方共計查扣贓款現金160萬餘元、犯案用手機、大批存摺及金融卡等證物。（記者鄭景議翻攝）

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