日軍藏寶壽山？挖寶釀土石崩塌 開挖人、軍備局都被判賠

高姓民眾合法申請在壽山挖寶，卻因超挖又沒做好水土保持害大面積土石崩塌。（資料照）

2022/12/06 13:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高姓和秦姓等3位民眾懷疑日軍在壽山藏有大批寶藏，他們向國產署提出「掘發日據時代埋留在鼓山區壽山千光寺附近國有埋沉財產工作計畫書」獲准後，卻因沒有做好水土保持又超挖，害挖堀地點土石崩塌，差點危及鄰近民宅，高雄地院認為管理單位國防部軍備局和開挖人要各負一半責任，判高姓民眾3人要賠49萬餘元。

判決指出，2018年1月，高姓民眾合法向國產署申請的挖寶地點鄰近壽山千光寺，當初挖寶作業進行時，包商對附近居民一律聲稱是做排水工程，不料，一場連日大雨導致大面積山壁滑落，差點危及附近民宅，也才讓挖寶計畫曝光。

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在地資深議員出面為社區安危喊話，要求相關單位不能再讓挖寶繼續，並強調「壽山有寶藏的傳聞根本是假的，即使有也早被挖走了」。

軍備局也立即停止挖寶計畫，並向高姓民眾3人求償98萬餘元；高雄地院審理時，高姓民眾等人堅稱按計畫挖寶，沒有超挖，崩塌原因是管理單位長期沒有做好水土保持，導致大雨來臨土石崩塌，責任不能歸究於他們。

法官根據相關單位的會勘資料發現，高姓民眾等人事後回填土方時，回填的體積總量遠超過當時計畫開挖的數量，可見高男等人確實有超挖情況，且根據挖寶計畫書，高男等人也沒有按照計畫書內容，施作臨時性排水設施，導致雨水無法及時渲洩，造成大面積土石滑落。

不過，法官指出，軍備局在高男等人挖掘期間快到期時，應自行查核辦理回填及復原施作等作業，但軍備局卻始終未到場確認土地狀況，認定軍備局也要負一半的責任，因此只判高男3人只要賠一半、共49萬餘元的賠償金即可，可上訴。

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