信徒「肖想」宮廟正妹 2小時狂打85通電話起訴繼續收押

高雄一位宮廟正妹被信徒瘋狂追求，2小時狂打85通電話起訴繼續收押。示意圖。（資料照）

2022/12/06 12:06

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在高雄某知名宮廟上班的正妹小雅（化名），今年6月遇到瘋狂信徒黃男的追求，黃男先以盯梢、尾隨的方式跟小雅一起去上班，小雅報警向法院拿到保護令後，黃男竟變本加厲，最誇張時在短短2小時內狂打85通電話給小雅，黃被依違反跟騷法收押，檢方今偵結起訴，移審雄院後，法官裁定續押。

檢方指出，今年6月1日跟騷法正式實施，在高雄某知名宮廟上班的正妹小雅，在跟騷法實施不到一個禮拜，就遇到34歲黃姓男子的瘋狂追求，黃男從今年6月6日起，每天跟在小雅後面去上班，並等候在宮廟外，等著接小雅下班。

請繼續往下閱讀...

小雅不勘其擾報警後，在警方協助下向法院聲請保護令獲准，禁止黃男對小雅進行監視、觀察、跟蹤或知悉行蹤等行為，但黃男竟變本加厲，不但持續跟著小雅一起去上班，逼小雅被迫數度更改上班動線，黃還在短短2小時內狂打85通電話給小雅，甚至跑到小雅的工作地點，質問她為何要聲請保護令，不讓自己靠近她。

由於黃男的行為已嚴重影響小雅的身心安全，小雅報案後，警方逮捕黃男送辦，黃男也被檢方向法院聲押獲准；檢方調查期間，黃男坦承犯行，今依違反跟騷法將他起訴，可處3年以下徒刑、拘役及併科30萬元以下罰金，案件移審雄院後，法官裁定續押。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法