婦人過馬路走行人穿越道被撞飛 肇事駕駛最高罰3600元

行經中壢青埔特區這輛寶藍色休旅車左轉公園路二段未減速，直接撞上穿越人行道行人發生車禍，造成一婦人受傷。（記者李容萍翻攝）

2022/12/04 19:59

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市69歲蘇姓婦人與2名友人結伴，2日晚上走路行經中壢區青埔特區的公園路二段與永能路口時，黃姓男子駕駛寶藍色休旅車左轉該路口，疑因未減速直接撞上蘇婦，致使翻滾倒地，蘇婦的手、腳擦挫傷送醫無大礙，網友昨日將車禍影片PO網，在地青埔人點名該路口的路燈昏暗又沒有號誌燈，已發生數起事故，希望有關單位能夠重視，也建請行人與車輛經過時，一定要「停、看、聽」。

中壢警分局中壢交通中隊分隊長吳偉輔今日表示，46歲黃姓男子2日晚上，駕駛休旅車從中壢區青埔往洽溪方向行駛，他從永能路左轉公園路二段路口，因未減速禮讓行人，當場撞上正在穿越人行道的蘇婦與2名友人，隨行2人緊急跳開，蘇婦因來不及當場被撞， 翻滾兩圈，造成手、腳擦挫傷送醫治療，幸無大礙。

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有網友將該車禍PO到「我是青埔人」臉書社群後，引起網友熱議，有網友說，「看到（該車禍）令人很生氣」、「司機根本沒在看路」，也有網友說，「這種開車技術也上路」，還有網抱怨說，「中壢開車習慣不會禮讓行人，他過馬路曾好幾次差點被撞」。

警方表示，經對黃男進行酒測，檢出酒測值0，警方將針對這件車撞行人車禍進一步調查肇事原因，若查明黃男於轉彎行經行人穿越道有行人時，不暫停讓行人先行通過，將依道路交通管理處罰條例規定，處1200至3600元罰鍰。

行經中壢青埔特區這輛寶藍色休旅車左轉公園路二段未減速，直接撞上穿越人行道行人發生車禍，造成一婦人受傷。（記者李容萍翻攝）

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