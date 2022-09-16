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    名醫王群光步出診所遇死劫 過馬路遭機車騎士撞上送醫不治

    台北市大安區羅斯福路三段昨晚驚傳死亡車禍，71歲王姓老翁6時許穿越車道，遭機車直接撞擊，送醫搶救後仍宣告不治。據悉，死者王翁的身份為知名醫師王群光。 （記者闕敬倫翻攝）

    台北市大安區羅斯福路三段昨晚驚傳死亡車禍，71歲王姓老翁6時許穿越車道，遭機車直接撞擊，送醫搶救後仍宣告不治。據悉，死者王翁的身份為知名醫師王群光。 （記者闕敬倫翻攝）

    2022/09/16 11:42

    〔記者闕敬倫／台北報導〕台北市大安區羅斯福路三段昨晚驚傳死亡車禍，71歲王姓老翁6時許穿越車道，遭機車直接撞擊，倒在地上血流如注，警、消人員趕抵時，王翁已失去生命徵象，送醫搶救後仍宣告不治。據悉，死者王翁的身份為名醫王群光，現任台灣腦波自律神經醫學會、台灣氫氣應用研究推廣學會理事長，疑走出診所未注意號誌燈，才遭遇死劫。

    昨天晚間6點左右，王翁走向羅斯福路三段公車專用道時，疑未等人行通行燈號轉綠就穿越車道，機車騎士煞車不及一頭撞上，2人1車噴飛，機車翻滑行數十公尺，直到撞上臨停在路邊汽車才停，目擊民眾趕緊報案。

    警、消人員獲報到場，機車車頭已嚴重變形，王翁與30歲劉姓騎士則是躺在馬路中央，劉男全身多處擦挫傷，王翁疑被撞及要害嚴重出血，分送和平醫院及台大醫院急救；經台大醫院搶救約2小時後，王翁不幸回天乏術。警方調查，騎士劉男的酒精吹測值為0，家屬對於王翁死因並未多談。

    據了解，王翁確切身分為台北市名醫王群光，1980年從台大醫學系畢業，曾擔任急診科主任、醫務部主任以及區域教學醫院外科，目前是台灣腦波自律神經醫學會、台灣氫氣應用研究推廣學會理事長、「王群光自然診所」院長，他碰上死亡車禍的地點在診所樓下馬路，當時剛下樓過馬路，疑因未注意交通號誌，進而發生憾事。

    王群光遇劫地點在診所樓下馬路。（記者闕敬倫翻攝）

    王群光遇劫地點在診所樓下馬路。（記者闕敬倫翻攝）

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