前女友劈腿4年後找上門 20多年後他才發覺「杯具」真相

前女友劈腿4年後找上門奉女成婚，20多年後他才發覺「杯具」真相，提告向前妻求償50萬元。（記者黃良傑攝）

2022/12/04 13:33

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄林姓男子懷疑女友小妤（化名）劈腿分手，小妤隔年產下1女，3年後2人再續前緣，舊情復燃，小妤告訴林男「女兒是你的」，2人奉女成婚後，婚姻維持5年離婚收場，直到前年才知已23歲的女兒，竟不是他親骨肉，林男怒提告求償扶養及慰撫金50萬元，高雄地院以超過民法2年請求權時效，判林男敗訴。

判決書指出，林男和小妤於20多年前相識交往，交往至1998年7月間，林男懷疑林女劈腿感情生變，最後分手收場，隔年林女生下了1名女嬰，2001年初，2人又偶遇舊情復燃，小妤告訴林男，2人分手前有愛的結晶，也順利生下女兒，而且已經3歲，林男信以為真，並於同年7月結婚續前緣。

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不料，2人的婚姻關係最後只維持5年，夫妻不合離婚結局，但直到2年前，即2020年4月間，林男得知女兒不是他所生，去年也打確認子女關係不存在官司，獲得勝訴，因不滿幫人養了女兒4年，今年提告民事侵權損害賠償。

林男主張前妻隱瞞女兒是其他男子和她所生，讓他照顧母女長達4年，兩人離婚後，她還提告要求他支付扶養費用，故於今年4月間對前妻提告，向被告小妤求償50萬元。

小妤反指前夫林男早在前年4月間，就已經知道女兒並非他親生的，已過了民法2年請求權時效，高雄地院簡易庭法官審理後，認定林男早在前年4月就知情，未及時向法院主張，已逾超過請求權時效，判林男敗訴，小妤不用賠償，全案仍可上訴。

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