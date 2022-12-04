高虹安被告發助理費案 檢調約談高辦前行政助理黃惠玟

高虹安曾表示，辦公室的公積金制度並非她或她的助理獨創，而是由有國會工作經驗的助理，延續前面立法委員的辦公室制度。（資料照）

2022/12/04 12:24

資策會另控專利案北檢已分案

〔記者錢利忠／台北報導〕民眾黨新竹市長當選人高虹安於選前接連被告發，涉及疑似詐領國會助理費等貪污爭議，檢調已鎖定高辦前助理展開初步約談，首度以犯罪嫌疑人身分約談高辦前行政助理黃惠玟；此外，高昔日任職過的資策會，也指控她在職期間，因職務取得的2件專利，申請人卻非資策會，而是科智公司與高聖精密機電公司，資策會已向台北地檢署控告高涉背信，北檢已分他字案調查中。

包括高被控的助理費案、專利案，兩案分別被控涉嫌貪污、背信，目前均由北檢分他字案偵辦中。針對檢調約談黃女一事，北檢今天則對外表示，「檢察官偵辦該案，均依既定步驟進行相關偵查作為，一切依法偵辦，對於報載內容與細節，不予評論」。

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針對助理費案，高虹安曾公開表示，辦公室的公積金制度並非她，或是她的助理獨創，而是由有國會工作經驗的助理，延續前面立法委員的辦公室制度，她只能感激助理們引進此制度，並強調她從未脅迫、強迫助理捐款。

另外，國民黨新竹市長敗選人林耕仁曾於選前指控，查詢專利資訊檢索系統後發現，高在資策會任職時，有兩件核准的專利，高是發明人之一，但申請人卻是科智公司與高聖精密機電公司，而非資策會。

民進黨召委賴瑞隆上月在立法院經委會預算審查會議中，曾關切資策會專利權為何是由科智公司等提出申請？資策會副執行長蕭博仁當時則回應，「資策會對於科智公司要主張我們的專利權，我們已經準備好司法程序，近期內會提起訴訟」。高辦當時僅公開回應「執政黨放縱媒體打手，執意打這樣的負面選戰，我們真的感到很遺憾。」如今，專利案資策會已向北檢提告，現由北檢調查中。

此外，高的博士論文也被資策會指控，涉及侵害資策會的著作權，該案資策會已提起刑事自訴，目前於台北地院審理中。

關於論文案，資策會指出，高虹安任職資策會期間與他人合著的論文，屬於資策會的智慧財產，但高大量複製資策會論文到自己的博士論文，且引用部分並沒有與自行創作部分區隔，也未標示出處，已逾越合理使用範圍；為此，資策會已寄電子郵件向美國辛辛那提大學及其機械工程學系發出律師函，表達高於該校所著的博士論文侵害資策會的著作權。

針對論文案，高虹安則發文秀出辛辛那提大學的回函，宣稱「博士論文審查通過」。高秀出的函文中，日期為10月20日。對此，資策會則曾發聲明強調，資策會是在10月25日，才向該大學函達侵權事實。

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