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    首頁　>　社會

    警車與BMW衝撞遭質疑強拔行車紀錄 高市警：當天就歸還

    巡邏警車追捕疑似酒駕男子，造成3車撞毀事故。（讀者提供）

    巡邏警車追捕疑似酒駕男子，造成3車撞毀事故。（讀者提供）

    2022/10/05 13:17

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市杉林區本月1日下午發生BMW轎車與巡邏警車衝撞事故，網友po文質疑未經同意就被拔走BMW行車紀錄器；對此，警方強調，事故後第一時間將傷者送醫，依法暫扣影像，當天即發還車主委託人領回。

    巡邏警車本月1日於台29線與山仙路24巷路口，追捕未戴安全帽、疑似酒駕男子，未料，駛出巷口遭BMW轎車衝撞，車體波及對向1輛轎車，造成3車撞毀、BMW顏姓駕駛（37歲）等5人送醫事故，由於顏男昏迷指數3加護觀察，網友po文質疑警方強拔行車紀錄器。

    旗山分局長洪榮敏今天說，車禍後第一時間即通報交大及救護車到場，也立刻率同建國所長至旗山醫院開刀房探視傷者，每日也給予電話關懷。

    旗山警分局副分局長黃國峰還原經過；黃國峰說，事故後，黃姓警員下車查看，立即以無線電向分局勤務指揮中心通報有人受傷，請轉報消防分隊救護，也協助將傷者分送旗山及義大醫院，並非網友貼文不管傷者、先看警車受損。

    黃國峰表示，依道路交通事故處理辦法第 12 條規定，警方得暫時扣留查證影像，扣留期間不得超過3個月，本案保全紀錄後，當天即發還車主委託人領回。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    BMW衝撞警車，網友質疑警方強拔行車紀錄器。（讀者提供）

    BMW衝撞警車，網友質疑警方強拔行車紀錄器。（讀者提供）

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