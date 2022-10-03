高雄警車與BMW衝撞波及對向車 3車毀5人傷送醫

高雄旗山警分局杉林分駐所1部巡邏車1日下午1點多，從山仙路24巷欲左轉台29線路口時，遭1部BMW轎車衝撞，警車車頭嚴重毀損。（警方提供）

2022/10/03 18:32

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市杉林區台29線53公里與山仙路24巷路口，前天（1日）下午1點多發生1起巡邏警車與BMW轎車衝撞事故，並波及對向1部轎車，總共造成3車撞毀、5人受傷送醫，有媒體報導當時警車是在追查未戴安全帽騎士，但警方否認。

旗山警分局調查，杉林分駐所陳姓、黃姓警員1日下午1點多執行勤務時，行經山仙路24巷（支道）欲左轉台29線（幹道）路口，因台29線該路段未設置紅綠燈且道路筆直，一般車輛行車速度快，員警因此事先開啟警示燈和警鳴器提醒來車。

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未料，警車剛左轉，37歲顏姓男子駕駛的白色BMW，由北往南疾駛反應不及直接撞上警車，BMW因失控側滑衝到對向車道，撞擊22歲林女的黑色小客車。

這起事故總共造成3車撞毀、5人受傷，其中，陳姓員警右手擦傷、BMW顏男頭部受傷及車上1名乘客四肢擦傷，林女和車上1名乘客四肢及腳部擦傷，分別送往旗山和義大醫院救治，警方對3車駕駛檢測均無酒精反應，事故發生原因，警方已調閱相關監視器資訊，並保全事故車輛行車紀錄器影像，將進一步調查釐清，並作為後續鑑定。

旗山警分局長洪榮敏第一時間接獲事故發生，立即趕赴現場瞭解情況，認為肇事情節非輕，為避免當事人非議，旗山警分局自主迴避，全案由交通警察大隊調度六龜分隊接續處理，並前往醫院慰問探視傷者。

有媒體報導當時警車是在追查未戴安全帽騎士，旗山警分局澄清說，巡邏警車剛開始確實是在攔查未戴安全帽騎士，但後來勤務告一段落，案發前警車是要左轉入台29線繼續行駛。

BMW衝撞警車後，失控側滑衝到對向車道，撞擊22歲林女的黑色小客車。（警方提供）

林女的黑色小客車遭BMW撞擊，車頭和駕駛座面目全非。（警方提供）

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