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    19歲男脖子遭同事劃傷亡 家屬淚抱遺照求真相

    胡父抱著兒子遺照，泣不成聲。（記者蔡昀容攝）

    胡父抱著兒子遺照，泣不成聲。（記者蔡昀容攝）

    2022/10/05 11:03

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣南澳鄉19歲胡男在宿舍與同事起肢體衝突，遭刀刃所傷，送醫不治，家屬悲痛萬分，今號召30多名親友，抱著胡男遺照到三星警分局尋求真相，警方表示，全案已完成移送程序，針對家屬提出的疑問，會請檢察官進行釐清。

    胡男9月30日晚間11點多，與2名同事在三星鄉宿舍飲酒，疑談到工作問題，引起口角和肢體衝突，喝得酩酊大醉的38歲林男，一氣之下返回廚房拿刀威嚇，揮刀時傷及胡男頸動脈。

    事後，林男替胡男CPR並報警，但胡男經送醫仍宣告不治，頸部、腰部皆有傷，警方獲報後趕赴現場調查，檢方今天下午相驗。

    家屬質疑，在場的同事高男，面對家屬詢問案發過程卻支支吾吾，且持有胡男手機，卻未被警方列嫌疑犯，而是目擊證人；另據胡男僱主轉述，凶刀上沒有血跡，也令家屬不解。

    家屬今天號召30多名親友，到三星警分局，希望能獲得真相；胡父不良於行，仍乘輪椅到分局，他手拿兒子遺照，泣不成聲，淚訴兒子是家中唯一支柱，就這樣突然走了。

    三星分局表示，上個月30日獲報後就抵現場蒐證，並報請檢察官指揮偵辦，檢方向院方聲押林男獲准，全案完成移送程序；家屬表達的疑問，會請檢察官進行釐清。

    胡男與林姓同事起衝突，卻釀命案。（記者蔡昀容翻攝）

    胡男與林姓同事起衝突，卻釀命案。（記者蔡昀容翻攝）

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