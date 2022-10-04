見警就跑！逃逸移工過生日 慘遭擒抱壓制

警方發現杜男突迴車直覺有異。（圖由警方提供）

2022/10/04 16:09

〔記者許國楨／台中報導〕一名逃逸移工上月底生日當天自中市北屯區一處工地騎車出來，剛好遇到巡邏員警，他因心虛又趕著過生日索性跑給警察追，期間不但棄車還想翻牆落跑，警方緊追在後大聲威嚇「再跑就開槍」雖未果，最後仍包抄將他擒抱壓制，這下慶生泡湯他滿臉沮喪，警方則貼心的以翻譯軟體祝他生日快樂，再移交移民署專勤隊。

台中市第五分局文昌派出所員警黃正佑、陳宗麟，上月30日傍晚巡行經北屯區經貿一路時，發現一名男子自工地大門騎車出來後沒多久，疑自後照鏡見到警方突然旋即迴車靠邊停下，直覺有異準備攔查，未料靠近時對方立刻加足油門鑽回旁邊工地，警方見狀馬上沿後追趕。

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期間男子不顧工地區內碎石顛簸仍不肯停下，騎車騎到一半竟然棄車徒步逃逸打算翻牆逃離，見黃員緊跟在後加上第一時間發現鐵門上鎖無法打開，立即轉向往回逃跑，即便聽到「再跑就開槍」威嚇仍未停下腳步，此時陳員在後方壓陣，見對方往自己方向跑來，立刻衝上前將他擒抱壓制在地。

警方盤查男子身分，並詢問其是否涉及不法，男子眼見無法脫逃，乖乖就範，但對於警方詢問是否逃逸、酒駕或通緝等均不回應，僅一再跳針說「我沒有流冒」，最後從皮夾拿出證件受檢，警方確認他是逾期居留的33歲杜姓越南籍逃逸移工，為了留在台灣工作不被遣送返國只能選擇逃跑，無奈還是被抓。

隨後警方發現查獲當天也是杜男生日，杜男則一臉沮喪說，這下慶生宴也泡湯了，警方則貼心的以翻譯軟體獻上祝福祝他生日快樂，訊後移交移民署專勤隊遣返。

杜男棄車逃逸。（圖由警方提供）

杜男最後被警方擒抱制伏。（圖由警方提供）

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