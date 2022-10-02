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    遭逃逸移工撞飛昏迷2月準新娘醒了 第一句話「爸爸，我好想你」

    台中陳姓女子今年6月初在龍井被逃逸移工撞飛昏迷，家屬表示已經在今年8月初清醒，目前已能下床攙扶行走，持續住院進行復健。（記者陳建志翻攝）

    台中陳姓女子今年6月初在龍井被逃逸移工撞飛昏迷，家屬表示已經在今年8月初清醒，目前已能下床攙扶行走，持續住院進行復健。（記者陳建志翻攝）

    2022/10/02 23:27

    〔記者陳建志／台中報導〕台中20多歲陳姓女子，原訂今年6月23日與男友結婚，不料在6月2日傍晚5點多，騎電動機車行經龍井區中華路3段與中山中路二段口，被越南籍阮姓（24歲）逃逸移工無照駕車疑似闖紅燈撞飛，阮男和車上共6人肇事後棄車逃逸，陳女因全身多處骨折傷勢嚴重昏迷住進加護病房，在醫護和家人全力照顧下，今年8月初已經清醒，開口第一句話就說「爸爸，我好想你」。

    被害陳女已在9月初拔掉鼻胃管開始進食，目前已經能下床攙扶行走，也能認人，持續復健中，家人對於她康復的狀況都很高興，但因已經花費一大筆的醫藥費，希望肇事移工能負起賠償責任。

    這起車禍發生在今年6月2日下午5點14分左右，當時陳姓女騎士騎機車沿龍井區中山中路二段直行，卻在行經中華路3段的路口，遭行駛在中華路，由越南籍阮姓（24歲）逃逸移工駕駛，疑似闖紅燈的自小客車撞上，陳女被撞後人車倒地，阮男肇事後卻沒有停車，又往前開了約50公尺才停車，車上6個人分頭棄車逃逸，幸好有熱心民眾發現其中4人坐上1輛計程車，趕緊記下車號通報警方。

    龍井分駐所員警查出車籍連絡上駕駛，打電話告知司機要求將4人載到派出所，司機很配合沒多久將車開到龍井分駐所，員警立刻上前逮捕駕車的阮男等4人，另外逃逸的2人，後來也在警方持續追緝下落網。

    被撞的陳女送醫檢查傷勢嚴重，下頷骨開放性骨折、多處顏面骨骨折、肝臟撕裂傷、左右側恥骨上下支骨折、右髂骨骨折、右骨盆骨折、右側5根肋骨骨折，昏迷住進加護病房，前後昏迷2個多月，直到8月初終於清醒，當時照顧她的家人，隱約聽到她說出的第一句話是「爸爸，我好想你」。

    陳女的爸爸今晚接受本報採訪時表示，女兒8月初清醒後，情況逐漸好轉持續接受復健，並在9月初時拔掉鼻胃管開始進食，從一開始只能吃少少的食物，到現在一餐已經可以自己吃一個便當。因為腦部受傷，一開始記憶有受損，同一句話也會重複說好幾次，到現在狀況已經越來越好，也已經可以認人，家人對於她在復健下持續康復都很高興。

    至於，肇事逃逸的阮姓外勞，陳爸爸說已經對他提告，目前法院還在審理中，因至今已經花費近百萬的醫藥費，未來還有漫長的復健路，雖不抱太大的希望，但還是希望他能負起賠償責任，政府對於外勞管理的相關配套措施也能更周延。

    阮姓逃逸移工無照駕車撞上陳姓女子後肇逃，棄置在路邊的肇事車輛車身有明顯撞擊痕跡。（記者陳建志翻攝）

    阮姓逃逸移工無照駕車撞上陳姓女子後肇逃，棄置在路邊的肇事車輛車身有明顯撞擊痕跡。（記者陳建志翻攝）

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