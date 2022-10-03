10/3 威力彩、今彩539、雙贏彩 頭獎均摃龜！

今（3日）晚開獎的威力彩、雙贏彩、今彩539，頭獎均摃龜。（圖擷自台灣彩券官網、資料照，本報合成）

2022/10/03 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕今（3日）晚第111000079期威力彩、第111000236期雙贏彩、第111000236期今彩539頭獎均摃龜。

第111000079期威力彩中獎號碼為「第一區：01、07、17、18、23、28，第二區：05」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共9注中獎，每注可得15萬元；肆獎共27注中獎，每注可得2萬元；伍獎共186注中獎，每注可得4000元；陸獎共1462注中獎，每注可得800元；柒獎共2452注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3964注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬9227注中獎，每注可得100元；普獎共3萬1463注中獎，每注可得100元。

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第111000079期38樂合彩中獎號碼為「01、07、17、18、23、28」，五合摃龜；四合共3注中獎，每注可得6萬7500元；三合共116注中獎，每注可得5750元；二合共1844注中獎，每注可得750元。

第111000236期雙贏彩中獎號碼為「06、07、08、09、13、14、16、17、18、19、21、24」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共171注中獎，每注可得500元；肆獎共1355注中獎，每注可得100元。

第111000236期今彩539中獎號碼為「24、29、31、32、37」，頭獎摃龜；貳獎共169注中獎，每注可得2萬元；參獎共6425注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬1909注中獎，每注可得50元。

第111000236期39樂合彩中獎號碼為「24、29、31、32、37」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共259注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬4211注中獎，每注可得1500元。

第111000236期3星彩中獎號碼為「291」，正彩共19注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000236期4星彩中獎號碼為「1432」，正彩共7注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」。

雙贏彩開獎獎號。（取自台彩官網）

威力彩、38樂合彩開獎獎號。（取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（取自台彩官網）

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