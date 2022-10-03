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    「石化教父」陳武雄潛逃中國 罹癌回台再被判刑4月

    「石化教父」陳武雄潛逃中國，罹癌回台再被檢方依受禁止出國處分而出國罪起訴，法院判他得易科罰金之刑4月。（資料照）

    「石化教父」陳武雄潛逃中國，罹癌回台再被檢方依受禁止出國處分而出國罪起訴，法院判他得易科罰金之刑4月。（資料照）

    2022/10/03 16:05

    〔記者溫于德／台北報導〕有「石化教父」之稱的前總統府國策顧問、和桐集團創辦人陳武雄，因涉內線交易，被判刑2年6月定讞，他卻潛逃海外遭檢方發布通緝，直到去年因罹癌返台治療，另案遭檢方依受禁止出國處分而出國罪起訴，台北地院審結，上月底判他得易科罰金之刑4月。可上訴。

    陳武雄先前因為與姪婿張錫強、張文毅合資成立和鑫光電，利用空殼公司美化財報，重做財報前，陳武雄大量出脫持股，避損約3573萬元，二審依違反證交法之內線交易罪判他2年6月徒刑、併科罰金200萬元，最高法院後來駁回他的上訴定讞。

    但當時74歲的陳武雄，卻趁內線交易案判刑定讞、北檢收到定讞裁判書及卷證的空檔，故意拖延報到發監日期，先將戶籍遷至新竹市東區，後向北檢遞狀聲請囑託新竹地檢署代為執行發監。

    檢方當時並未核准陳武雄的聲請，除對他限制出境，還發函要他於2015年8月21日報到入監，他卻趁機偷渡至中國藏匿，還在中國開公司做生意，因此被檢方發布通緝，時效至2034年4月9日為止；直到去年他罹癌後，才選擇回台歸案接受治療。

    陳武雄另案被檢方指控明明知道自己遭判刑確定即將入獄，也自知被限制出境，卻畏罪潛逃國外，依受禁止出國處分而出國罪起訴。

    北院指出，陳武雄潛逃中國，足以影響入出國管理機關對入出境管理的正確性，同時危及海防安全，但考量他因罹癌返台就醫，且承認犯行，依法量刑。

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