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    專勤隊到噁心地下豆腐工廠查緝 失聯移工：再也不敢吃豆腐

    阿萬被查緝到案。（記者王冠仁翻攝）

    阿萬被查緝到案。（記者王冠仁翻攝）

    2022/10/03 12:14

    〔記者王冠仁／台北報導〕印尼移工阿萬來台工作，某次同鄉友人告訴他，去外面「打工」不用付勞健保等費用能賺更多；他信以為真，不久後落跑。不過，他落跑後遲遲找不到工作，最後經友人介紹，到台北市一家環境髒亂、充滿惡臭的地下豆腐工廠工作，薪資待遇比原本還差；移民署專勤隊獲報循線將他查緝到案，他悔不當初，還告訴專勤隊員以後再也不敢吃豆腐。

    移民署台北市專勤隊指出，阿萬原本經合法管道來台後，在一家製造業的傳產工廠工作，薪資、待遇都不差。某次阿萬跟同鄉友人聊天，他向友人抱怨，在工廠上班，每月薪水有部分都被扣除拿去繳勞健保等費用；他友人居然對他出起餿主意，告訴他如果落跑去自己去外頭「打工」，就不會被扣錢繳勞健保，可以賺更多。

    阿萬信以為真，在去年5月落跑成為失聯移工，但他落跑後卻在短期內找不到工作，直到最後才被友人介紹去台北市士林區一家地下豆腐工廠工作。

    台北市專勤隊接獲線報，在9月底循線前往查緝，在該工廠找到躲藏在角落的阿萬和他另名同鄉「阿諾」。

    專勤隊說，該地下工廠隱身在荒郊草叢中，環境髒亂宛如廢棄垃圾回收場，專勤隊元進入工廠時聞到陣陣惡臭，且該處地板濕滑、雜物四散，雖然工廠員工故作鎮定、繼續工作，但專勤隊員忍著惡臭用手電筒照進陰暗處，不久後就找到阿萬與阿諾。

    阿萬告訴專勤隊員，工廠臭氣沖天，他每天要工作12小時，不僅日夜顛倒沒休假，還只能睡在沒冷氣的貨櫃屋，薪資待遇也比原本工作差，實在悔不當初。而且工作期間發現這種髒亂噁心的地下工廠居然能生產豆腐，他這輩子往後再也不敢吃。

    專勤隊指出，阿萬與阿諾將被遣送回印尼，至於非法雇主未合法辦理營業登記及環境衛生部分，後續將函送相關主管機關辦理。

    移民署今天公布阿萬與阿諾的案例，並且再次呼籲，目前查處非法外來人口是重點工作，非法容留或聘僱外籍人士工作，最高可處75萬元罰鍰，5年內再違反者，最高可處3年有期徒刑或併科120萬元罰金。

    地下豆腐工廠環境髒亂。（記者王冠仁翻攝）

    地下豆腐工廠環境髒亂。（記者王冠仁翻攝）

    地下豆腐工廠環境髒亂。（記者王冠仁翻攝）

    地下豆腐工廠環境髒亂。（記者王冠仁翻攝）

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