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    延長線造成大樓火警！住戶允賠234萬耍賴 管委會提告

    管委會事後向張姓女屋主請求卻未果提告，一審認定該住戶需依約賠償，仍可上訴。（示意圖）

    管委會事後向張姓女屋主請求卻未果提告，一審認定該住戶需依約賠償，仍可上訴。（示意圖）

    2022/10/03 09:51

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區一棟社區大樓去年發生火警，造成電梯等公共空間因此受火損，經調查起火原因，確認是3樓張姓住戶延長線使用不當釀禍，除得支付後續約234萬元的維修費用，也獲得該住戶允諾，未料管委會事後向張請求卻未果提告，一審認定該住戶需依約賠償，仍可上訴。

    判決指出，去年9月12日下午，台中市北區進化北路上一棟社區大樓傳出火警，經消防人員緊急疏散住戶並滅火後，雖未造成人員傷亡，但火勢因自大樓3、4樓管線延燒，造成社區公共設施受損，經台中市消防局火調科進入火場鑑識調查後，確認是3樓張姓女屋主住處使用延長線不當，造成電器走火而衍生火警。

    而事後針對公共設施管線、監控設備、電梯受損以及廢棄物清運等後續修繕，張女因無法親自處理遂委由社區管委會全權處理，社區管委會經開會通過支付234萬餘元代為執行，也有張女簽署的委託同意書，未料管委會在去年11月陸續寄發通知書，催促張女支付相關修繕及必要費用，張女卻藉故拖延，拒不給付。

    管委會為此狀告法院提出損害賠償求償，全案審理時，張女的委託辯護人對管委會請求也無意見，台中地院審理後，認定管委會依民法侵權損害行為，以及委任等規定，請求張女賠償大樓因火警的損失，判張女要賠管委會234萬元，自起訴日送達隔天至清償日止，以年息5％計算遲延利息，仍可上訴。

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