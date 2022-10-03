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    東山山區再傳登山客迷路 資深山友：勿輕忽淺山

    東山山區再傳登山客迷路，南市東原消防分隊警、義消利用LINE定位功能順利尋獲協助下山。（民眾提供）

    東山山區再傳登山客迷路，南市東原消防分隊警、義消利用LINE定位功能順利尋獲協助下山。（民眾提供）

    2022/10/03 08:31

    〔記者王涵平／台南報導〕東山山區再傳登山客迷路，南市東原消防分隊警、義消利用LINE定位功能順利尋獲協助下山，資深山友呼籲切勿輕忽淺山，登山前務必作好準備。

    南市消防局東原分隊昨日下午15時許獲報，有兩名登山客在崁頭山東山孚佑宮仙公廟附近迷路，分別為家住永康的26歲蔡男2與家住新化區的26歲蔡女迷路。

    因秋冬天色很快就暗，東原消防隊立即派遣消防員4人、役男1人、義消9人上山協助搜尋，包括分隊長陳中和與隊員吳幸庭、賴哲璋、黃裕棋、役男曾聖旻及義消分隊長羅常化、副分隊長鄭仁堂、陳凱倫、幹事張加宗、助理幹事張勝發、義消葉春育、鄭達發、陳國華、尤新富等人。1路由樟樹林、1路由曾文水庫大壩頂附近水底寮前進。

    由於山路崎嶇，雜草叢生、樹藤交雜，多人遭咬人貓咬傷，幸無大礙，但影響搜救人員前進速度。

    至17時30分左右，在崁頭山往北的山河嶺發現兩位迷途民眾，2人意識清楚無礙，只受到驚嚇，消防人員隨行帶下山，晚間抵達仙公廟登山口。

    義消分隊長羅常化等人準備飲水及便當給蔡姓2位民眾解渴充飢，呼籲登山要注意安全。

    資深山友表示，東山山區雖為海拔1000公尺以下的淺山，但天氣變化大，登山之前仍要做好功課，包括了解登山路徑、保暖等安全措施，可善用119報案APP，必要時獲得引導協助。

    東山山區再傳登山客迷路，南市東原消防分隊警、義消利用LINE定位功能順利尋獲協助下山。（民眾提供）

    東山山區再傳登山客迷路，南市東原消防分隊警、義消利用LINE定位功能順利尋獲協助下山。（民眾提供）

    東山山區再傳登山客迷路，南市東原消防分隊警、義消利用LINE定位功能順利尋獲協助下山。（民眾提供）

    東山山區再傳登山客迷路，南市東原消防分隊警、義消利用LINE定位功能順利尋獲協助下山。（民眾提供）

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