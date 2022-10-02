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    首頁　>　社會

    才因報假案被送辦 汐止婦疑在騎樓縱火遭約談

    騎樓柱子被燒到碎裂，火災調查人員前往現場採證。（記者吳昇儒翻攝）

    騎樓柱子被燒到碎裂，火災調查人員前往現場採證。（記者吳昇儒翻攝）

    2022/10/02 18:56

    〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市消防局上個月23日接獲民眾報案指出，汐止區茄苳路某處騎樓地板上有飲水機起火燃燒，所幸火勢較小，無人傷亡。火災調查人員採證後，確認是人為縱火，轉請警方偵辦。警方調查發現，2月中旬曾報假案被送辦的林姓婦人，路過該處後，隨即起火燃燒，認為她涉案嚴重，現已發文約談她到案說明，全案將朝公共危險罪偵辦。

    火災調查科人員採證後發現，裝於紙箱中的飲水機，並沒有插電，所以並無短路可能性，雖現場未發現遺留之作案工具，仍研判人為縱火可能性較高；隨後將相關資料轉交給警方偵辦。

    警方調閱監視器發現，54歲的林姓婦人在該處後徘徊後，火勢便遭引燃，認為林婦涉案情節嚴重，持續通知她到案說明，但因林婦遇警訪查皆刻意門窗緊閉拒不見面，若林女仍未於期限內到案，全案將於通知書期滿後即依公共危險案函送地檢署偵辦。

    據悉，今年2月12日林婦報案揚言輕生，但警方到場後，發現她只是醉酒，心情不好報案訴苦，在員警頻頻勸導下，林女才返回房間休息；同年月17日，林女竟謊稱自己遭人毆打，但員警到場後卻發現她並未受傷，還不斷叫囂、喧嘩，抱怨家人等等，由於林女2次報案都沒有發生實際上的災害，顯見有謊報災害的情形，警方則依社會秩序維護法將她函送送辦，沒想到這次又涉及公共危險罪。

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    騎樓柱子被燒到碎裂，火災調查人員前往現場採證。（記者吳昇儒翻攝）

    騎樓柱子被燒到碎裂，火災調查人員前往現場採證。（記者吳昇儒翻攝）

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