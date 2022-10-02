降低二次事故風險 台中警租緩撞車正式上線

台中市警局委外租用的兩輛緩撞工程車，已在本月1日正式上線。（警方提供）

2022/10/02 18:48

〔記者許國楨／台中報導〕為有效保護車禍現場執勤員警及事故當事人生命安全，警政署補助辦理「租用緩撞車計畫」，台中市警局特別自本月1日起，針對轄內台74、台61線快速道路及台63線中投公路，委外租用緩撞工程車2輛，用在事故現場協助員警於事故車輛後方布設安全緩撞設備警戒，降低員警執勤潛在風險及二次事故發生。

台中市警局交通大隊指出，經統計本轄快速道路及中投公路，自今年1至8月共發生753件交通事故，其中前三大肇因以未注意車前狀況、未保持安全距離及變換車道或方向不當，由於快速公路車道寬、路肩寬等道路設計僅略低於國道規格，最高速限大多介於70至90公里，行車車速仍較為快速，事故若未及時處置，可能會造成事故後風險增加。

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另根據經濟合作暨發展組織（OECD）研究指出，當行車速度增加5%，將增加受傷事故件數將近10%，且增加死亡事故件數20%，故在車速較快造成傷害程度越大的情況下，亟需自行租用緩撞車協勤，尤其現今科技日新月異，汽車駕駛人往往過度沉浸、依賴相關電子設備或自動駕駛系統，致開車注意力不集中而容易發生事故。

其中執勤員警於快速公路處理交通事故時，因特殊道路環境（部分路段無路肩設計）面臨可能潛在危險，藉由緩撞設備大幅減緩後方車輛衝擊，不但有效保護現場員警執勤安全，也保護所有用路人生命安全。

交大表示，在警政署補助辦理「租用緩撞車計畫」後，已委外租用2輛緩撞工程車，針對區域特性，在台74線、台63線放置1輛、台61輛放置1輛，採24小時定點待命，機動性高，可隨時指揮、調配車輛協勤，緩撞車執行民間單位一旦接獲警察機關通報後，會迅速到場協勤。

緩撞工程車採24小時定點待命。（警方提供）

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