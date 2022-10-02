賓士加長靈車倒車暴衝撞台南殯葬所 1對男女險遭撞

一輛賓士加長型靈車倒車暴衝撞上南市殯葬所服務中心大門口。（民眾提供）

2022/10/02 15:20

〔記者王俊忠／台南報導〕位於台南市南區國民路上的市立殯葬所，2日上午近10點許發生1樁離奇的倒車車禍！1名駕駛靈車的沈姓男司機當時在殯葬所服務中心前駕駛內無遺體棺木的賓士加長型靈車，欲倒車時疑操作不慎，靈車突加速後退先擦撞1輛白色小客車，再撞上服務中心大門口，當時門口有1對男女家屬見靈車撞來、及時跳開，僅差2、3秒就被撞上，當事人與目擊者都直呼好險！

台南市立殯葬所長廖偉登表示，當時他在服務中心辦公室內，聽到外面有很大的撞擊聲響，他即跑到大門口查看、發現有1輛賓士加長型靈車的車後方撞上服務中心門口，靈車司機60多歲的沈姓男子下車走路時、身形肢體有些僵硬，當時靈車內未載運遺體棺木，沈姓司機也未受傷。

請繼續往下閱讀...

警方獲報到場，對沈姓司機做酒測，酒測值是零，沈男與遭擦撞的小客車駕駛陳姓男子都未受傷，當時在服務中心門口的1對男女家屬，發現靈車倒車加速馳駛而來，這對男女嚇得跳開，才沒遭到靈車撞上。目擊者說，萬一這對男女被靈車撞上，有可能夾成肉餅。

警方初步了解，靈車司機身體並無不適或疾病，當時是要倒車，可能是操作不慎，導致靈車暴衝倒車、發生這車禍事故。

殯葬所說，沈男的靈車撞上服務中心前的花台與撞斷身障坡道鐵欄杆及牆上中華電信電話機、大門口相關設施，將委請廠商估算損失金額，再向沈男求償。

一輛賓士加長型靈車倒車暴衝撞上南市殯葬所服務中心大門口。（民眾提供）

一輛賓士加長型靈車倒車暴衝先擦撞一輛白色小客車再撞上南市殯葬所服務中心大門口。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法