為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    賊星該敗！女賊偷走夾娃娃機店美樂蒂布偶 走經派出所巧遇台主報警被逮

    張女行竊時被錄下的身影。（記者邱俊福翻攝）

    張女行竊時被錄下的身影。（記者邱俊福翻攝）

    2022/10/01 17:04

    〔記者邱俊福／台北報導〕40歲的張姓女子，上月25日傍晚路過北市松山路一家夾娃娃機店時，因喜愛機台上的一只「美樂蒂」布偶，竟直接順手牽羊拿走，受害的林姓台主則即時透過店內監看的影像，發現後報警，半小時後，台主在員警陪同下返回轄區北市警信義分局五分埔派出所報案，詎料在派出所門口巧遇張女，當場逮人，也追回剛竊走的布偶，訊後依竊盜罪嫌送辦。

    警方表示，上月25日傍晚6時許，接獲民眾報案，稱於松山路上一處夾娃娃機店機台上放置的「美樂蒂」布偶遭竊，隨即派員前往了解，發現有一名女子直接伸手將一個機台上的布偶取走，從容離開現場，而到場的蘇姓員警從監視器也認出該女竊賊，經常於附近出沒、閒晃。

    半小時後，蘇員陪同林姓台主返回派出所製作筆錄時，女竊嫌正逗留於派出所門口遊蕩，蘇員見狀立即上前查察，發現該女身上正帶著遭竊的美樂蒂布偶，經與林姓台主進一步確認無誤後，依法查扣，並當場將張姓女竊嫌逮捕到案。

    警方呼籲，民眾看上心儀之物品，務必尋求正當、合法的管道取得，切勿心存僥倖，順手牽羊，以身試法。

    被竊的「美樂蒂」布偶。（記者邱俊福翻攝）

    被竊的「美樂蒂」布偶。（記者邱俊福翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    讓兌幣機「自動吐錢」 南台灣娃娃機店「硬幣大盜」抓到了
    2022/07/16 05:55

    讓兌幣機「自動吐錢」 南台灣娃娃機店「硬幣大盜」抓到了
    兌幣機大盜大膽露出「兩條線」 假鬼假怪下場曝光
    2022/06/15 19:53

    兌幣機大盜大膽露出「兩條線」 假鬼假怪下場曝光

    永慶與政大樹立產學合作新典範
    花600元一隻娃娃都夾不到 男闖地下室偷備用商品消氣
    2019/08/13 16:34

    花600元一隻娃娃都夾不到 男闖地下室偷備用商品消氣
    看準娃娃機店沒人顧 兩嫌上門行竊栽在遠端監控
    2019/01/10 14:15

    看準娃娃機店沒人顧 兩嫌上門行竊栽在遠端監控
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播