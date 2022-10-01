賊星該敗！女賊偷走夾娃娃機店美樂蒂布偶 走經派出所巧遇台主報警被逮

張女行竊時被錄下的身影。（記者邱俊福翻攝）

2022/10/01 17:04

〔記者邱俊福／台北報導〕40歲的張姓女子，上月25日傍晚路過北市松山路一家夾娃娃機店時，因喜愛機台上的一只「美樂蒂」布偶，竟直接順手牽羊拿走，受害的林姓台主則即時透過店內監看的影像，發現後報警，半小時後，台主在員警陪同下返回轄區北市警信義分局五分埔派出所報案，詎料在派出所門口巧遇張女，當場逮人，也追回剛竊走的布偶，訊後依竊盜罪嫌送辦。

警方表示，上月25日傍晚6時許，接獲民眾報案，稱於松山路上一處夾娃娃機店機台上放置的「美樂蒂」布偶遭竊，隨即派員前往了解，發現有一名女子直接伸手將一個機台上的布偶取走，從容離開現場，而到場的蘇姓員警從監視器也認出該女竊賊，經常於附近出沒、閒晃。

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半小時後，蘇員陪同林姓台主返回派出所製作筆錄時，女竊嫌正逗留於派出所門口遊蕩，蘇員見狀立即上前查察，發現該女身上正帶著遭竊的美樂蒂布偶，經與林姓台主進一步確認無誤後，依法查扣，並當場將張姓女竊嫌逮捕到案。

警方呼籲，民眾看上心儀之物品，務必尋求正當、合法的管道取得，切勿心存僥倖，順手牽羊，以身試法。

被竊的「美樂蒂」布偶。（記者邱俊福翻攝）

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