臉書「靠北police」爆警喝花酒打人 離異夫妻恩怨殃及警察

臉書「靠北police」爆警喝花酒打人，調查發現是惡意爆料。（記者劉慶侯翻攝自臉書）

2022/09/30 21:08

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警大同分局員警昨日遭惡意在臉書「靠北police」爆料指說喝花酒打人。督察組今日介入調查，真相原來是一對剛離異的夫妻間意外在純歌坊相遇，結果雙方發生肢體衝突，與男方一同飲宴的員警倒霉被針對性爆料；涉嫌鬥毆擾的王男已被送辦。

大同分局表示，8月19日晚間11時左右，行政組陳姓警員與民生派出所張姓警員，在下班後與王姓、夏姓、何姓友人一同至無女陪侍的純歌坊飲宴。

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席間，機車修理業的王男，發現鄰桌消費客人是他王姓前妻，對方並與曹姓男友等人在一起，王男因日前才與王女離婚，雙方已有嫌隙，王男趁勢想和對方理論，但被同行友人勸阻。

陳員和張員多次壓制王男怒氣後，眾人帶著王男離開現場，怎料各自離開後，王男又找來顏姓友人返回歌坊，與王女及曹民發生爭吵，衝突中造成王女及曹男受傷，王女現場報案並提告，經警方分局查後移送士林地檢署。

不料，在昨日的臉書「「靠北police」上，卻有人惡意爆料指稱分局內勤員警疑涉足不妥當場所及酒後言行不檢，涉及酒後傷人，事後還沒有遭到懲處也沒有調職，還請警察局長查辦。意圖引起警方追查並懲處兩名員警。

但大同分局督察組追查後發現，現場並非不正當場所，更無女子陪侍，且被指控的警員也早已離開現場。兩名員警是遭人惡意指控。

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