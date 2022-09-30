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    竹南發2000元教育券 前鎮長按鈴控告現任鎮長涉圖利

    回鍋參選竹南鎮長的康世儒（左）與律師到苗栗地檢署按鈴控告鎮長方進興等人涉嫌貪污。（記者彭健禮攝）

    回鍋參選竹南鎮長的康世儒（左）與律師到苗栗地檢署按鈴控告鎮長方進興等人涉嫌貪污。（記者彭健禮攝）

    2022/09/30 17:22

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮公所運用離岸風力發電回饋金，今年7月起發放鎮內國中小學及幼兒園學童每人2000元教育商品券。但回鍋參選鎮長的康世儒質疑，教育商品券僅限定於特定商家使用，公所有圖利之嫌，今天與律師到苗栗地檢署按鈴控告鎮長方進興等人涉嫌貪污。方進興則說，依法公開招標，無獨厚特定廠商，將提告反控康世儒誣告、意圖使人不當選。

    康世儒說，接獲民眾與文具批發業者陳情，公所發放的教育商品券只能向特定商家購買，鎮內其他販售相關商品的商家因排擠效應，受到極大衝擊與損害，非常不公平。

    康世儒指控說，回饋金應屬全民共享資源，像焚化爐回饋金發放行之有年，竹南家戶都能享受福利。若鎮公所欲將離岸風力發電回饋金用於學生教育補助，應兼顧全鎮相關商家權益才對，卻涉嫌用不當的限制性招標手段圖利特定廠商。

    方進興回應，離岸風力發電回饋金是公所透過立委陳超明額外爭取所得，後龍鎮也有，依學童人數分配給竹南2775萬元、後龍925萬元。風電廠商規定回饋金要用在「學童教育」補助，也「不同意」發現金，所以竹南採發放教育商品券方式，後龍鎮則是買鮮奶給學童喝。

    方進興：依法公開招標 無獨厚特定廠商

    方進興強調，鎮公所依採購法辦理教育商品券公開招標，符合招標規範的廠商都可投標，得標業者邀集的聯盟廠商由業者自行決定，鎮公所開標當下才會知悉，並由評委評選出，無獨厚特定廠商。

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