槍擊案發生較去年降17.9％ 5年破獲率達98.2％

內政部常務次長吳堂安說明警政署作為。（記者吳政峰翻攝）

2022/09/29 23:10

〔記者吳政峰／台北報導〕立法院司法及法制委員會29日召開「面對槍聲四起及員警因犯罪案件犧牲，台灣司法如何全面因應及防範」專案報告，列席的內政部常務次長吳堂安表示，今年1至8月的槍擊案件較去年同期減少17.91%，而近五年的槍擊案件偵破率也高達98.21%，未來將朝掃黑阻斷擁槍自重及管制面下手。

吳堂安指出，2022年1至8月槍擊案件發生 55件，較去年同期67件減少 12 件（-17.91%）。近5年槍擊案件發生情形，以2021年發生100件最多（均已全數偵破），2018年發生 83件最少，整體偵破率則達 98.21%。從長期觀察與統計可以發現槍擊案穩定減少，對於突發的個案，警察機關有信心偵破，並揪出隱身背後的黑道幫派及不法利益源頭，穩定社會治安。

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吳堂安表示，防制槍擊案件策略將朝查緝面與管制面著手。首先，嚴查非法槍械並加強溯源工作，針對民眾檢舉、情資布建有可能的擁槍分子及改造槍械場所，指派專人布線查緝；對於拒不供述槍枝來源或推諉給死者的嫌犯，協調檢察官聲請羈押，迫使供出槍枝不法來源。

其次，警政署視治安狀況規劃全國同步肅槍專案，動員全國警力查緝國內各式非法槍械及改造槍械場所，減少犯罪工具，以防制槍擊案件發生。第三，系統掃黑阻斷幫派擁槍自重，對於涉槍擊案的幫派組織，除依組織犯罪條例究辦外，對該集團所圍事或投資經營的營業場所，運用第三方警政施以行政檢查，直到不法情事消弭為止，以阻斷不法金錢來源。

管制面上，依槍砲彈藥刀械管制條例規定，模擬槍僅得製造外銷，不得於國內販售，為防止不肖廠商將模擬槍流入國內市場，警政署研擬模擬槍零件烙碼、防改規定，並強化製造業者生產流程查驗。防止易改造的低動能玩具槍輸入國內，警政署已於年9月5日訂定「低動能槍枝輸入審查規定」，規範低動能玩具槍輸入前30日須向警政署申請許可。

吳堂安說明，將透過學科、術科及交通安全駕駛等訓練，強化員警執勤安全專業，並於每學期檢討課程教學。畢業分發實務單位後的銜接訓練，均需完成實務及初任警職訓練，以確保所學能與實務無縫銜接。研擬落實系統化手槍射擊完整訓練、建立完整執勤安全觀念與作為。

吳堂安強調，維護社會治安，保障民眾生命財產安全，是警政工作的第一要務，內政部將秉持一貫嚴正執法立場和強勢打擊手段，滾動調整各項偵防策略，守護安居樂業的社會環境。

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