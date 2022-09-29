103歲人瑞爺爺思念老家迷路 警靠「雞排」線索幫他找到家

警方護送迷路103歲人瑞爺爺回家。（記者李容萍翻攝）

2022/09/29 23:09

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區一名人瑞爺爺思念老家，獨自推著助行器出門，走了約1公里遠卻迷途，中壢警分局龍興派出所獲報，載著未帶任何證件的老爺爺沿街尋找他的家，幸好老爺爺認出家門口有家雞排店，讓員警順利護送回家。

龍興派出所副所長章駿誠今天（29日）說，昨天中午有民眾報案，家門口有人不停敲門，開門發現是個老爺爺拄著助行器，疑似迷途。

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龍興派出所警員吳俊彤、林志宇到場時，巷弄住戶紛紛跑出來關心，其中1名鄰居認出老爺爺以前曾住在附近，但只知道數年前好像搬到龍東路上，不清楚確切住址，員警心想老爺爺應該走不遠，決定載著他到龍東路和附近繞繞。

老爺爺一路上不斷喃喃自語，正當員警摸不著頭緒，老爺爺突然大喊一句，「我賣雞排，到了、到了」，員警抬頭正好看到對向斗大的雞排店招牌，巡邏車一停，就位老婦人走出來張望，發現員警攙扶老爺爺下車，老婦人趕緊上前，警方才得知，原來老爺爺姓葉，已高齡103歲，住家前面正好租給雞排店做生意。

老爺爺的妻子告訴員警，丈夫喜歡推著助行器到處走動，這次可能是想念約1公里外的舊家，想走過去看看，不小心迷了路，還好遇上熱心的老鄰居及細心員警，也沒想到家門口的「雞排」意外給丈夫指了路，順利回家。

員警叮嚀家屬，老爺爺身體仍硬朗，但記憶力及表達已不復從前，建議量避免獨自外出，可向區公所申請愛的手鍊，迷途時能迅速協助他回家。

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