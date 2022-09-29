涉詐助理費判刑4年4月 竹市議員顏政德：將上訴捍衛清白

新竹市議員顏政德詐領助理費案被判刑4年4月，他說，會上訴捍衛清白。（資料照）

2022/09/29 21:32

〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨籍新竹市議員顏政德被控詐領公費助理補助費17萬5000元，高等法院更一審今駁回上訴，維持判刑4年4月、褫奪公權4年。顏政德說，他會繼續上訴到底，也會努力捍衛自身清白。

顏政德被控被控透過侄子顏兆沅找來女友王嗣涓（已結婚）當人頭詐領助理費案，誇張的是，王女當時任職商務旅館櫃檯人員，根本不可能分身當顏政德的助理。顏政德在檢方偵查時當庭認罪，但一審卻改口翻供，一、二審均被依貪污治罪條例的「利用職務詐取財物罪」判刑4年4月，褫奪公權4年，併科罰金48萬元；高等法院更一審今仍駁回上訴，即維持判刑4年4月、褫奪公權4年等刑責。全案可上訴。

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對此，顏政德受訪說，他會繼續上訴到底，也會努力捍衛自身清白。他喊冤說，每年捐出的公益金額已超過被指控詐領的金額，怎可能貪這樣的助理費？而且多數議員都是自己家人擔任助理，他深覺法官離現實狀況太遠，不懂體察地方政治生態。因此會繼續上訴到底，同時此次市議員選舉也會參選到底，希望贏得選民的支持，來捍衛清白。

不過，顏政德並未獲國民黨新竹市黨部提名參選市議員，是掛無黨身分參選，他說，黨部還是有給他溫暖，但他不想造成黨的為難，因此此次未掛國民黨籍參選，但他仍是忠貞國民黨員，也會努力服務及爭取選民認同。

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