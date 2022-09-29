柬埔寨模式經營詐騙產業鏈 警破竹聯明仁會機房、水房

專案小組搗破竹聯幫仁堂明仁會主嫌李男的機房，查扣詐騙機房電腦主機、監視器等證物。（記者闕敬倫翻攝）

2022/09/29 21:27

〔記者闕敬倫／新北報導〕去年一名37歲溫姓男子將銀行帳戶賣給詐騙集團變現，卻反悔掛失，遭詐團關押在新北市永和區某公寓，上銬辦公椅囚禁，自行逃出後被民眾目擊獲救；永和警方循線擴大追查，發現涉嫌擄人的詐團幕後指使者為竹聯幫仁堂明仁會成員，今年3月、6月期間分別搗破機房、水房，清查多達一千萬元不法金流，警詢後將以29歲主嫌李男及28歲徐男等6人依詐欺罪嫌移送法辦，最後由法院裁示聲押。

去年10月，有民眾見到一名男子遭人以手銬銬在辦公椅，連人帶椅走在福和路上；警方獲報後介入調查，溫男因染上毒癮缺錢花用，9月透過朋友介紹，將帳戶以3萬5千元代價售予詐騙集團，但賣出後擔心受牽連，向銀行掛失戶頭，因此惹怒詐團。

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擔任詐團搜簿手的25歲彭男約出溫男，與2名同夥開車載到板橋某旅館談判未果，之後再帶回永和福和路某公寓軟禁，以手銬囚禁辦公椅，並上腳鐐限制行動，要求他吐還3萬5千元。

溫男遭囚2日後，趁對方不注意連人帶椅逃出公寓；彭男發現人不見後躲回板橋，警方循監視器將彭男等3人查緝到案，彭男等人承認犯行。

警方後續調查，發現指使彭男的首惡藏鏡人為竹聯仁堂明仁會分子李男，李男長期與同幫會的徐男謀合，由李男旗下組織負責騙取人頭帳戶，徐男旗下組織則經營「假投資詐騙」網路機房，雙方合而為一組成詐騙產業鏈。

據了解，李、徐雙方的合作模式分工細緻，先由李男組織在臉書、IG等網路平台張貼租用銀行帳戶訊息，將帳戶所有人約出來碰面後，強行拘禁人頭，並在新北市板橋區、三重區等地旅館轉移人囚，再由徐男組織在各地金融機構、超商提領詐騙贓款，不法獲利逾新台幣1千萬元。

專案小組經多個月蒐證，今年3月及6月持票會同霹靂小組，前往新北市林口區、板橋區、土城區、台中市中西區等地，破門攻堅主嫌李男及徐男的藏匿據點，查扣詐騙機房電腦主機、監視器、金融帳戶、提款卡等證物，之後更進一步查扣徐男名下市值新台幣1千多萬元的房產，全案詢後依詐欺罪嫌將李、徐等6人移送新北地檢署偵辦，經檢察官向法院聲請羈押獲准。

專案小組逮獲竹聯幫仁堂徐男的水防，查扣金融帳戶、提款卡、現金等證物，之後更進一步查扣徐男名下市值新台幣1千多萬元的房產，全案詢後依竊盜罪嫌送辦聲押獲准。（記者闕敬倫翻攝）

去年一名37歲溫姓男子遭詐團上銬辦公椅囚禁，逃出後被民眾目擊獲救，也成為破案關鍵。 （記者闕敬倫翻攝）

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