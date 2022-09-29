9/29 今彩539頭獎開出2注！800萬獎落新北市、台東縣

威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖取自「台灣彩券官網」）

2022/09/29 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月29日）開獎的第111000233期今彩539頭獎開出2注，由新北市新莊區中信街14號「飛常旺彩券行」、台東縣台東市新生里更生路600號「天天樂彩券行」開出；第111000078期威力彩、第111000233期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第111000078期威力彩中獎號碼為「第一區：01、10、17、22、27、35，第二區：01」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共24注中獎，每注可得2萬元；伍獎共127注中獎，每注可得4000元；陸獎共1285注中獎，每注可得800元；柒獎共2372注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬2752注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬7812注中獎，每注可得100元；普獎共2萬8584注中獎，每注可得100元。

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第111000078期38樂合彩中獎號碼為「01、10、17、22、27、35」，五合摃龜；四合共1注中獎，每注可得6萬7500元；三合共28注中獎，每注可得5750元；二合共1575注中獎，每注可得750元。

第111000233期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、05、06、08、09、10、11、12、14、16」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共391注中獎，每注可得500元；肆獎共1290注中獎，每注可得100元。

第111000233期今彩539中獎號碼為「03、17、22、23、25」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共166注中獎，每注可得2萬元；參獎共5891注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬7228注中獎，每注可得50元。

第111000233期39樂合彩中獎號碼為「03、17、22、23、25」，四合獎共8注中獎，每注可得21萬2500元；三合共221注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2698注中獎，每注可得1500元。

第111000233期3星彩中獎號碼為「627」，正彩共11注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000233期4星彩中獎號碼為「2519」，正彩5注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖取自「台灣彩券官網」）

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