宏福案纏訟21年 更四審判北市9連霸議員陳政忠2罪共6年

已纏訟21年的宏福炒股案，高法院更四審今依證交法判決9連霸的北市議員陳政忠6年徒刑。（記者楊國文攝）

2022/09/29 17:22

〔記者楊國文／台北報導〕已纏訟21年的宏福案，9連霸的台北市議員陳政忠被檢方起訴涉炒股等犯行，一審依證交法等罪重判陳政忠20年徒刑，歷經多次更審，高等法院更三審改判陳無罪；高等法院更四審逆轉改判有罪，並考量此案審理至今已逾21年，依速審法第7條審理逾8年的減刑規定，酌予減刑，今依證交法操縱股價罪判刑4年、虛偽記載公開說明書部份判刑2年，還可上訴。

陳政忠擔任宏福機構關係企業創辦人、宏福建設負責人，檢調指控陳政忠自1994年起，涉將3億多元的私人土地以10億多元賣給宏福建設，因宏福集團周轉不靈，他涉辦理不實增資、挪用數十億元增資款，並利用所屬職員提供的人頭帳戶，以「沖洗買賣」方式炒作宏福建設股票，獲利逾60億元。

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台北地檢署偵查後，依背信、詐欺、業務侵占、證券交易法等罪起訴陳政忠，並求刑15年，台北地院則重判陳20年，高等法院改依操縱股票、虛偽記載公開說明書罪判9年徒刑。

高院更一審僅依操縱股票罪判陳政忠5年徒刑，上訴後，最高法院撤銷發回更二審，更二審則以操縱股票、虛偽記載公開說明書罪判刑5年。此案經多次發回更審，陳政被控業務侵占、違反商業會計法等罪已陸續無罪確定，更三審僅審理涉嫌證交法的操縱股價、虛偽記載公開說明書等部份。

更三審時，陳政忠答辯檢方起訴宏福操縱股價時，他並未持股，前台北市議長陳健治到庭作證陳政忠是無辜的，更三審改判陳政忠無罪。檢方不服無罪判決，上訴最高法院。

最高法院認為，更三審未說明證人對陳政忠操縱股價的不利證詞不可採信的理由，且更三審割裂審理陳政忠虛偽記載募集證券公開說明的不利供述或文書證據，也於法有違，因此撤銷發回更四審審理。

更四審審理認定，依據多位被告供述、曾任宏福證券董事長潘禮門（己判刑有罪確定）等人證詞，及帳冊、契約、相關帳戶交易、資金查核資料、扣案證據，足以認定陳政忠涉證交法操縱股價等兩罪犯行明確，今將操縱股價罪判刑4年、虛偽記載公開說明書犯行判刑2年。

此外，前宏福證券董事長盧寶琴也被依速審法減刑，依證交法操縱股價罪判刑3年、不實填製憑證判刑6月，可易科罰金18萬元；還可上訴。

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