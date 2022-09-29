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    前南投縣長李朝卿貪污案 81件更二審判刑逾400年

    已入獄服刑的前南投縣長李朝卿貪污案，其中的81件，更二審判刑逾400年。（資料照）

    已入獄服刑的前南投縣長李朝卿貪污案，其中的81件，更二審判刑逾400年。（資料照）

    2022/09/29 14:15

    〔記者張瑞楨／台中報導〕國民黨籍前南投縣長李朝卿及其妻舅簡瑞祺等人，被控利用承辦莫拉克颱風重建工程機會，涉入111件貪污案，歷經漫長繁複的司法審理，其中的17案，由最高法院判決確定，台中高分院去年8月裁定，合併執行16年6月（執行中），其餘94件發回，台中高分院更二審今天判決，其中4件無罪，90件合併為81件，各判處5年半至6年餘不等徒刑，總計超過400年。

    此案因一審至今已逾8年，符合刑事妥速審判法第7條減刑，不過，減刑之後，合計刑期仍逾400年，但這並非指李朝卿要坐牢400多年，台中高分院未來還會裁定合併執行刑，以去年8月為例，李朝欽共有17件貪污案，其中1件判刑14年，其餘16件各判刑12年，合計高達206年，但台中高分院宣告的合併執行刑僅為16年6月。

    依歷年審理資料，此案起訴已逾10年，南投地院一審是在2013年判決，至今也逾9年，檢方當年指控，李朝卿（已入獄）涉入災害搶救等工程的舞弊案達111件，包括南投縣政府發包的「99凡那比C1-011水里鄉投58線2K+500（文麓橋）道路災修復建工程監造測試工作」等，其中，去年8月底17件判刑確定，16件各判刑12年，1件判刑14年，由台中高分院合併執行16年6月徒刑。

    台中高分院當時判決認為，李朝卿受縣民託付，本應廉潔自持，以縣民福祉為己任，然沒有忠誠職務，竟利用各種南投縣政府公用工程等採購機會，濫用職權，與其妻舅簡瑞祺不法收取廠商回扣，謀取私利，不僅有愧職守，背棄縣民託付與期待，視法律為無物，敗壞官箴，莫此為甚。

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