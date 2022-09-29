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    明德外役監公文出包受刑人險被當逃犯 蔡清祥：有疏忽要檢討

    立法院司法及法制委員會29日開會，邀請法務部長蔡清祥等人就「面對槍聲四起及員警因犯罪案件犧牲，台灣司法如何全面因應及防範」進行專題報告並備質詢。（記者方賓照攝）

    立法院司法及法制委員會29日開會，邀請法務部長蔡清祥等人就「面對槍聲四起及員警因犯罪案件犧牲，台灣司法如何全面因應及防範」進行專題報告並備質詢。（記者方賓照攝）

    2022/09/29 12:24

    〔記者吳政峰／台北報導〕明德外役監一名受刑人9月17日到19日放返家探視假，17日持公文到派出所報到，卻被員警發現上面的日期誤植為8月13日到15日，險成烏龍逃犯。法務部長蔡清祥今日赴立法院司法及法制委員會被問到此事，直言確有疏失應檢討，已責成矯正署謹慎處理。

    蔡清祥被民進黨立委黃世杰問到此事時表示，明德外役監誤載公文日期，確實有疏失，應該要檢討，已責請矯正署對於大小事情都要謹慎處理，不應再出錯。矯正署長黃俊棠指出，經查只有一名受刑人的公文出錯，已進行內部懲處，未來將持續要求同仁更小心，勿再出錯。

    國民黨立委曾銘宗等人質疑有府院高層關說鏡電視上架案，要求法務部請地檢署介入偵辦，對此，蔡清祥說明，基於司法獨立與檢察官偵查職權，法務部不得直接命令地檢署分案調查，只能把立委提供的訊息轉交給所轄地檢署參考，而檢調機關如認為有違法之虞，本來也會依法查明。

    被問到台大認定前新竹市長林智堅涉嫌抄襲調查官余正煌的論文，余正煌提告林志堅違反著作權法一事，蔡清祥回應，這是個人之間的法律問題，予以尊重，而若涉及到公務行為，則由相關機關依法處理。

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