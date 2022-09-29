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    與女網友首約就硬上 他辯「想當男友」法官不信

    對於男子阿德與女網友小芳首次約會就硬上，台南地院依強制性侵罪判阿德3年8月徒刑。（資料照）

    對於男子阿德與女網友小芳首次約會就硬上，台南地院依強制性侵罪判阿德3年8月徒刑。（資料照）

    2022/09/29 00:35

    〔記者王俊忠／台南報導〕男子阿德與高雄1名成年女子小芳在交友軟體結識，2021年12月間，小芳與阿德約到男方台南住處聊天，阿德涉利用與女方一起在家看電影時、對女方上下其手。女方指自己有男友、不可以這樣等言語、肢體拒絕男方，阿德仍強脫女方衣褲、性侵得逞。一審法官以受害女與其男友證述、女方及阿德通訊內容等物證，認定構成強制性侵，判阿德3年8月徒刑。

    判決指出，已有男友的小芳（化名），因男友無法陪她、心情不佳，她與男網友阿德相約聊天，2021年12月17日晚間7點許，小芳到阿德位於台南市某地的住處聊天。沒想到阿德對小芳心懷淫念，他先對女方親吻頸部。

    小芳回應說「我有男朋友、不要這樣」、並欲離開時，阿德違反女方意願、拉住小芳的手，並拉回床上，阿德再強壓在女方身上、且不顧女方一再拒絕與肢體掙扎、反抗，他舔吻女方胸部、強脫其衣褲後，對小芳性侵得逞。

    訊時，阿德辯解當時有在追求小芳，要脫女方內褲時，女方拉著褲子說已有男友，他告訴小芳「想當她男友，會對她負責」，小芳才放開手，且有問小芳說「可以嗎？」，小芳回說：「嗯，但不能射在裡面」，與小芳發生關係，是得到女方同意的。

    小芳說，因為無聊，才找網友見面聊天，當天有跟阿德借廁所洗頭，之後男方就強壓她身體、對她性侵，她有反抗、拉阿德頭髮並踢他，事後，阿德一直跟她道歉，她說不可能原諒對方，就去洗澡穿上衣物、開門離去。

    一審法官也傳訊小芳的男友說，事後，小芳心情很沮喪，後來曾尋短，是因為他為了這事與小芳分手。法官並查出小芳於案發後曾對男友說是遭男網友硬上，一再表明自己對不起男友；且在2022年2月初，小芳曾因心情不好服藥過量就醫，顯示案發後，女方出現相當負面的情緒。而阿德於事後也一直傳訊向小芳道歉，都能佐證男方對女方是強制性侵，採信女方控訴。

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