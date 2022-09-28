危險水域！桃園四稜野溪溫泉傳溺水 年輕清潔隊員送醫不治

桃園發生年輕清潔隊員至復興區四稜野溪溫泉泡水，不幸溺水意外，救護人員救援、搬運山路難行。（記者李容萍翻攝）

2022/09/28 22:50

〔記者李容萍／桃園報導〕位於桃園市復興區三光溪流域的四稜野溪溫泉，今（28）日下午發生溺水意外，任職桃園市政府環境稽查清潔大隊楊梅清潔中隊的未婚鄭姓隊員（28歲）利用休假日，與同事、朋友男女共8人，今日上午慕名前往四稜野溪溫泉戶外泡水，鄭男玩水時疑遭溪流漩渦捲入，大喊救命，同行友人見狀緊急把人拉上岸，但鄭男當時呈現OHCA（無呼吸心跳），經消防局救護隊員線上指導施以CPR（心肺復甦術），直到救援人員抵達，後續由消防人員協助搬運送醫仍告不治。

桃園市消防局第四大隊巴陵分隊是今日中午12點25分接獲溺水報案，立即會同大溪警分局共調派10車、20餘人前往救援，於下午2點7分接觸到溺水的鄭男，並於晚上6點03分接人搬運到登山口接手急救，過程中，由於四稜野溪溫泉到台7線（北橫公路）58公里處，山谷落差估計至少超過50公尺以上，山路難行，搬運救援不易，鄭男晚間經送醫國軍桃園總醫院救治仍告不治，同伴聞訊十分難過，清潔稽查大隊人員正連繫家屬和協助後續善後事宜。

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四稜野溪位在復興區三光溪流域，下切口在台7線，須跨越護欄前往，下切山路海拔高度落差約1180公尺，全長約1.2公里，沿途不乏陡坡、峭壁，得拉繩下攀路段才可抵達；四稜野溪景色雖美，但畢竟是還未開發的野溪溫泉，山徑一路陡降，危機四伏，近年發生多次溺水、受困意外頻傳，曾被消防局公告為危險水域，曾有溯溪客不敵急流被卡在石縫內，滅頂身亡，也有人拉繩索時不慎踩空墜落深谷。

警、消呼籲，民眾前往深山野溪溫泉從事登山泡湯或遊憩露營，應事先了解當地地形、氣候，結伴同行時，應互相提醒注意，勿脫離隊伍，以免發生意外。

桃園發生年輕清潔隊員至復興區四稜野溪溫泉泡水，不幸溺水意外，救護人員救援、搬運山路難行。（記者李容萍翻攝）

桃園發生年輕清潔隊員至復興區四稜野溪溫泉泡水，不幸溺水意外，救護人員救援、搬運山路難行。（記者李容萍翻攝）

桃園發生年輕清潔隊員至復興區四稜野溪溫泉泡水，不幸溺水意外，救護人員救援、搬運山路難行。（記者李容萍翻攝）

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