母湯喔！參選人媽為讓兒子「凍蒜」 允諾招待旅遊涉賄選

選情激烈，彰化縣大村鄉某村長參選人母親，日前參加老人聚會活動時，對在場民眾允諾若兒子順利當選，就招待去旅遊，已涉嫌賄選，彰化地檢署偵訊後認為違反選罷免法嫌疑重大，對其以1萬元交保。示意圖，與本新聞無關。（記者陳冠備攝）

2022/09/28 22:45

〔記者陳冠備／彰化報導〕千萬不要亂開支票！彰化縣大村鄉某賴姓村長參選人的媽媽，前往某活動場合拜票，她為求讓兒子順利當選，竟對在場民眾允諾，若兒子順利當選村長，就招待村民們去旅遊，村民樂得叫好，但此舉以不正利益行求選民，已涉嫌賄選，彰化地檢署今（28日）下午將賴姓參選人媽媽帶回偵訊，晚間復訊後認為違反選罷免法嫌疑重大，以1萬元交保。

據了解，大村鄉賴姓村長參選人的母親，日前參加村中老人會聚會活動，活動中她不斷為兒子拉票，並對在場數十村民表示，兒子如果順利當選，以後會招待大家旅遊等語。

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彰化地檢署表示，接獲相關情報後即指派檢察官陳顗安指揮彰化縣調查站、員林警分局、移民署彰化縣專勤隊偵辦搜集證據，並於今日下午傳喚賴母及村民等10多人到案說明，檢方訊後認為，賴母為求兒子順利當選，涉顯以許諾當選後招待旅遊之不正利益行求選民，已違反選罷法構成要件，惟無羈押必要，晚間8時許以1萬元交保。

彰化地檢署查辦今年九合一大選賄選接連告捷。（資料照）

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