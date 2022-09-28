基隆地院首位榜首司法官 美女法官姜晴文明開庭

學霸美女法官姜晴文，明天將首次開庭。（記者林嘉東翻攝）

2022/09/28 23:01

〔記者林嘉東／基隆報導〕司法官學院第61期日前結業，共有90名學員陸續投入各地方法院、檢察署，擔任法官、檢察官。基隆地院今年只開缺一名，就迎來結業成績第一名的美女法官姜晴文；成為有史以來，首次有榜首司法官選擇到基隆地院服務。

年僅27歲的姜晴文，北一女畢業後考取第一志願台大法律系，大學4年，年年拿書卷獎（前3名才能得獎），大學畢業順利考上台大法律研究所後，隔年就以優異成績考取司法官。

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姜法官在司法官學院實習時，分派到基隆地檢署、與基隆地院學習。

帶過她的女檢察官指出，姜法官不僅人長得漂亮，聰明，學習能力強，又肯吃苦，成績自然比起同期學習司法官還好。

「晴文學習能力很強，為人又謙虛」另名帶過他的法官難掩興奮指出，她很開心基隆地院有她這麼年輕又優秀的司法官加入，為基隆地院帶來新氣象。

該名刑庭法官指出，晴文在實習時參與多次刑案訴訟，對於哪位被告說話不實在，或哪位證人刻意不講實話，都有自己獨到見解，與帶她開庭的合議庭3名法官看法不謀而合，難怪會是61期的榜首。

姜法官在實習一年後，各項成績在90名學習司法官中名列前茅；結業時成績第一名的她，打破以往選填北三檢、北三院的慣例，選填到基隆地院服務，打破眾人眼鏡。

姜法官受訪時指出，她很喜歡基隆地院的工作環境，近年在院長李麗玲營造下讓法官感覺很溫暖，很舒服，也很有人情味，特別是帶過她的學長、姊，對她都很照顧，讓她有家的感覺。

明天將是姜法官8月31日報到以來首次開庭，要獨自進行一起竊盜案的準備程序。姜法官說，她很興奮也很期待，終於可以將所長發揮出來，她有信心一定可以做出公平的裁判，成為像學長、學姊一樣有溫度的好法官。

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