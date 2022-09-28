遭震垮超商壓住肉身護孩！玉里母女出院了 淚憶驚恐過程

918強震被壓在倒塌超商下面獲救，玉里鎮39歲媽媽葉津宜及5歲女兒今天出院，媽媽回想當時過程直呼超恐怖，老公覃先生來接妻女，特別感謝醫護人員幫忙。（玉里慈濟醫院提供）

2022/09/28 17:52

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918強震》花蓮玉里樓塌！母肉身護孩 夫護妻逃生

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「地震時剛好騎電動車經過超商，她停下來等劇震停，卻被壓在超商下面！」！9月18日地震規模6.8強震震央在台東池上，花蓮玉里統一超商玉明門市被震垮，一對碰巧經過的母女檔受困瓦礫堆中，肉身護孩的媽媽全身9處骨折，母女檔今天出院，玉里慈濟醫院準備蛋糕、鮮花替她們慶祝。回想當時情況，媽媽說，「真的很恐怖」，也特別感謝醫師團隊在住院時給予悉心照顧。

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回想地震發生時情形，39歲媽媽葉津宜心有餘悸地說，當時她騎電動車載5歲女兒經過超商，突然來襲的大地震搖晃得厲害，她停車想等劇震結束，突然間旁邊的超商卻轟轟轟垮掉，她和女兒被壓在下面，還好超商安全玻璃鋁框、倒下的天花板輕鋼架製造出小小空間，才讓她們存活下來，等到救援到來。葉女士說，今天要出院了，雖然身上還有傷口未拆線，一家人真的謝謝醫護團隊的照顧！

玉里慈濟醫院副院長陳志晏說，地震發生時他在急診值班、啟動大量傷患機制，母女在震後3小時被送來，女兒大腿上長長的傷口，讓為人父母的醫護看了心疼，媽媽則是身上9處骨折，劇痛中仍不斷安慰女兒，住院期間坐著輪椅也要給女兒安慰的擁抱，果真是「為母則強」。

玉里慈濟醫院今天準備蛋糕、鮮花，為母女倆及另位為了逃出房子而跌斷腿的袁女士舉辦出院重生慶生趴，覃先生也來接愛妻及女兒。他說，地震時他在工作，不知太太和女兒被壓在倒塌超商下，他急著打電話給太太卻不通，趕快跑回家也沒有找到她倆，直到太太從瓦礫堆中撥出求救電話給他，才知道她們出事了。

在超商外等待消防局救難人員搶救妻女，是覃先生這輩子最難熬的3小時，搶救過程中，他幾次透過電話幫太太、女兒加油打氣，太太也配合救難人員打開手機燈光，確認位置，終於順利救援，今天回想起來仍忍不住淚流，「真的很感謝救難人員，還有玉里慈濟醫院的醫師、護理人員。」

玉里慈濟醫院院長陳岩碧說，地震造成醫院多處受損，他好不容易從震損的家中逃出來，趕往醫院從一樓巡視到7樓，每一層樓的牆壁都有裂縫、水管破裂，就連開刀房跟洗腎室的RO逆滲透系統水管都破裂，6樓震碎石機的機器往內倒塌，很感恩的是同仁和病人沒有受傷，整個大量傷患救援持續到晚上10點才告一段落，最感謝的是當天支援的醫師和護理人員主動返院，一起為救助傷患而努力。

918強震震垮玉里超商，一對母女受困瓦礫堆中獲救，住院10天後今天出院。（民眾提供）

受困震垮超商獲救的玉里鎮39歲媽媽葉津宜（左一）出院，醫院方面準備蛋糕和鮮花，替他們開重生趴。（玉里慈濟醫院提供）（記者花孟璟攝）

玉里鎮39歲媽媽葉津宜（左一）今天出院，醫院方面準備蛋糕和鮮花，替他們開重生趴替。（玉里慈濟醫院提供）

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