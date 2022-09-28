大林公所公園管理所涉圖利業者遭搜索 傳喚前所長、承辦人

大林鎮公所路燈公園管理所人員遭調查，鎮長簡志偉召開記者會說明。（記者林宜樟翻攝）

2022/09/28 17:24

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義地檢署接獲檢舉，大林鎮公所路燈公園管理所疑涉弊案，今天指揮嘉義縣調查站幹員至鎮公所搜索，傳喚前所長及承辦人等偵訊；大林鎮長簡志偉今天下午召開記者會說明，表示遭調查的路燈公園管理所綠地維護業務，是因公所預算未通過，只能用一個區塊一個區塊方式，委託民間廠商進行割草，並無所謂貪污、圖利特定廠商，他必須捍衛公所團隊清白。

嘉義檢調接獲檢舉，指大林鎮公所路燈公園管理所的綠地維護業務，由特定業者進行除草，懷疑有圖利之嫌，今天進行搜索調查，目前仍在偵訊中。大林鎮民代表會主席謝明瑞表示「簡志偉鎮長無作為時也扯預算，現在涉弊案了也扯預算，代表會從來沒有叫公所要違法或做壞事，反而時刻提醒絕對要依法行政，既然檢調單位已偵辦中，希望能趕緊釐清案情。」

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簡志偉下午說明，路燈公園管理所承辦的綠地維護業務，內容為割草，此業務每年預算通過後，以開口契約上網招標發包，2019年前一年有通過預算，因此當年完成開口契約發包，但2020年至2022年這3年，大林鎮民代表會未通過鎮公所年度預算，都是等嘉義縣政府核定預算。

簡志偉說，等待縣府核定預算期間，雜草沒有除，就會一直長，無法等縣府核定預算才開始割草，只能用一個區塊一個區塊方式，委託民間廠商進行綠地維護。

簡志偉說，大林鎮代表會並未審過公所預算，公所承辦人員增加業務複雜度，戰戰兢兢處理，卻導致承辦人員被檢調帶走訊問，打擊公所團隊士氣，讓他對同仁感到不捨，「誰還公所團隊公道？」

簡志偉說，此案並無所謂貪污、圖利特定廠商，在預算並未通過情形下，只能等待縣政府核定；但針對除草業務，許多里長、社區都反映，草長得這麼髒亂，為什麼還不除草？也有代表指責公所沒有除草，但公所是啞巴吃黃蓮，有苦說不出，「這個社會還有是非嗎？」他相信公所團隊的清白，請檢調不要成為打擊異己的工具，針對他就可以，不要波及認真的同仁。

大林鎮公所路燈公園管理所人員遭調查，鎮長簡志偉召開記者會說明。（記者林宜樟翻攝）

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