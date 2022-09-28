為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    大林公所公園管理所涉圖利業者遭搜索 傳喚前所長、承辦人

    大林鎮公所路燈公園管理所人員遭調查，鎮長簡志偉召開記者會說明。（記者林宜樟翻攝）

    大林鎮公所路燈公園管理所人員遭調查，鎮長簡志偉召開記者會說明。（記者林宜樟翻攝）

    2022/09/28 17:24

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義地檢署接獲檢舉，大林鎮公所路燈公園管理所疑涉弊案，今天指揮嘉義縣調查站幹員至鎮公所搜索，傳喚前所長及承辦人等偵訊；大林鎮長簡志偉今天下午召開記者會說明，表示遭調查的路燈公園管理所綠地維護業務，是因公所預算未通過，只能用一個區塊一個區塊方式，委託民間廠商進行割草，並無所謂貪污、圖利特定廠商，他必須捍衛公所團隊清白。

    嘉義檢調接獲檢舉，指大林鎮公所路燈公園管理所的綠地維護業務，由特定業者進行除草，懷疑有圖利之嫌，今天進行搜索調查，目前仍在偵訊中。大林鎮民代表會主席謝明瑞表示「簡志偉鎮長無作為時也扯預算，現在涉弊案了也扯預算，代表會從來沒有叫公所要違法或做壞事，反而時刻提醒絕對要依法行政，既然檢調單位已偵辦中，希望能趕緊釐清案情。」

    簡志偉下午說明，路燈公園管理所承辦的綠地維護業務，內容為割草，此業務每年預算通過後，以開口契約上網招標發包，2019年前一年有通過預算，因此當年完成開口契約發包，但2020年至2022年這3年，大林鎮民代表會未通過鎮公所年度預算，都是等嘉義縣政府核定預算。

    簡志偉說，等待縣府核定預算期間，雜草沒有除，就會一直長，無法等縣府核定預算才開始割草，只能用一個區塊一個區塊方式，委託民間廠商進行綠地維護。

    簡志偉說，大林鎮代表會並未審過公所預算，公所承辦人員增加業務複雜度，戰戰兢兢處理，卻導致承辦人員被檢調帶走訊問，打擊公所團隊士氣，讓他對同仁感到不捨，「誰還公所團隊公道？」

    簡志偉說，此案並無所謂貪污、圖利特定廠商，在預算並未通過情形下，只能等待縣政府核定；但針對除草業務，許多里長、社區都反映，草長得這麼髒亂，為什麼還不除草？也有代表指責公所沒有除草，但公所是啞巴吃黃蓮，有苦說不出，「這個社會還有是非嗎？」他相信公所團隊的清白，請檢調不要成為打擊異己的工具，針對他就可以，不要波及認真的同仁。

    大林鎮公所路燈公園管理所人員遭調查，鎮長簡志偉召開記者會說明。（記者林宜樟翻攝）

    大林鎮公所路燈公園管理所人員遭調查，鎮長簡志偉召開記者會說明。（記者林宜樟翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    採購快篩試劑涉貪 國民黨籍新豐鄉長收押
    2022/09/28 05:30

    採購快篩試劑涉貪 國民黨籍新豐鄉長收押
    前少將索賄2600萬遭監院彈劾 國防部：痛定思痛檢討
    2022/09/08 18:57

    前少將索賄2600萬遭監院彈劾 國防部：痛定思痛檢討

    吃貨快看！美食刷聯邦卡10%優惠
    檢調追查貪瀆案件 嘉義縣議員羅士洋未到案不排除拘提
    2022/09/02 23:15

    檢調追查貪瀆案件 嘉義縣議員羅士洋未到案不排除拘提
    萬華偵查佐收賄包庇賭場 被判5年4月定讞
    2022/08/29 11:05

    萬華偵查佐收賄包庇賭場 被判5年4月定讞

    房價租金雙漲！新北3字頭哪裡找？
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播