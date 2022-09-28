詐團假冒區長打LINE騙里鄰長 高雄警介入偵辦

鳳山區保安里長謝昆政與詐騙集團周旋。（里長謝昆政提供）

2022/09/28 12:24

〔記者陳文嬋／高雄報導〕詐騙集團連日來到高雄各區公所網頁盜用區長照片，再以區長照片新設LINE帳號，網搜里鄰長電話加LINE後，打LINE向里鄰長詐騙，市府今表示，已接獲14區多人通報，警方已介入偵辦。

高雄最大區的鳳山區長石慶豐也被詐騙集團盜用照片向里長進行詐騙，他第一時間接獲里長查證電話，立即透過里長LINE群組，通知76名里長小心詐騙，清查10多名里長接獲假區長LINE，其餘里長直接封鎖假區長LINE，阻詐成功並報警處理。

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值得一提的是，鳳山區保安里長謝昆政為了方便里民找他，LINE設定就是手機號碼，接到假區長LINE，對方先假意寒暄「近期忙不忙?」他以為真是區長，與對方交談熱絡。隨後對方突稱他委託議員辦事，想匯款20萬元回禮議員，但不方便以區長名義匯款，請他幫忙匯款20萬元到議員指定帳戶，謝昆政識破詐騙集團手法，稱帳號無法轉帳，故意與對方周旋。

對方又請他到銀行設定網路銀行轉帳，謝昆政稱只會操作ATM，不會使用網路銀行，對方只好再提供另一個帳號請他匯款，他取得2個帳號後，稱有事掛電話，昨報警處理。

南興里長廖春花昨晚也接到假區長LINE，發現與區長平常使用LINE不同，立即通報區長防堵，並未與假區長加LINE，她認為詐騙集團真的太囂張，把腦筋動到區長與里長身上，實在很誇張。

鳳山區保安里長謝昆政與詐騙集團周旋。（里長謝昆政提供）

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