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    台中市20區長遭冒用照片設Line群組 警方展開調查

    民政局長吳世瑋表示，台中市區長的LINE遭冒用，今天再增加9區，目前已有20區長遭冒用。（記者蘇金鳳攝）

    民政局長吳世瑋表示，台中市區長的LINE遭冒用，今天再增加9區，目前已有20區長遭冒用。（記者蘇金鳳攝）

    2022/09/28 10:27

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市昨傳出有11名區長遭人冒用照片設立Line群組，民政局長吳世瑋今天受訪表示，一個晚上又增加9名區長被冒用，台中市29區就有20區的區長遭冒用，幸好目前沒有里長被騙到錢，已請警察局長蔡蒼柏協助調查，市刑大已在偵辦。

    民政局長吳世瑋表示，昨天有西區、沙鹿、南屯、大甲、清水、新社、豐原、東勢、太平、烏日及神岡等11區區長遭人冒用照片設立Line群組，今天又增加了西屯、霧峰、北屯、北區、大安、南區、梧棲、大里及和平9個區長遭冒用照片，由於里長們本身有警覺性，因此詐騙集團沒有成功。

    吳世瑋表示，新社區就有一個里長接到LINE訊息說長官有急用，要借30萬，又改80萬，里長跟區長用電話聯繫，才知道是詐騙，所以聯繫很重要，而且不止是台中市，桃園、台南、高雄、南投也有類似情形。

    吳世瑋表示，也有里長被冒用照片，被騙的對象是一般里民，請民眾小心，要借錢的可能就是詐騙集團。

    吳世瑋指出，里長們平時都跟區長很熟，因此詐騙集團冒用非平時區長的LINE照片問候語相當陌生，如「近來好嗎」，不像區長平時跟里長親切喊「姊啊，兄啊，吃飽了沒」，因此里長們便覺得有異。

    至於為何詐騙集團如此容易冒用LINE，吳世瑋認為，可能LINE可直接用手機號碼加入，而區長及里長的手機號碼多半是公開，因此才如此容易被加入冒用。

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