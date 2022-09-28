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    國藝獎得主撒古流遭控性侵案 屏檢偵結起訴

    撒古流．巴瓦瓦隆。（資料照，記者羅欣貞攝）

    撒古流．巴瓦瓦隆。（資料照，記者羅欣貞攝）

    2022/09/28 00:06

    〔記者羅欣貞、蔡宗憲、李立法／屏東報導〕曾獲國家文藝獎的知名原住民藝術家撒古流．巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung）去年被2位女性在社群媒體控訴，涉入性侵疑雲，經檢警深入偵辦，認為撒古流涉案情節重大，本月已將他依妨害性自主罪嫌提起公訴。

    撒古流1960年出生於屏東縣三地門鄉大社村，2018年獲頒第20屆國家文藝獎，為美術類得主。

    去年12月有藝術家在社群媒體平台，貼文「小鎮故事」以故事隱喻，控訴排灣族藝術家「咕嚕．撒」利用權勢及當事者對其信任，性侵1名仰慕他向他學習的19歲少女，接著社群「靠北藝術」引發瘋狂討論，更有另位女性也聲稱10餘年前受害。

    屏東地檢署隨後針對涉案的撒古流展開調查，其原定2022年代表台灣館參加義大利威尼斯雙年展，及受德國邀請參加5年1次的卡塞爾文件展的計畫，也在今年1月分別遭到北美館終止、國藝會停止贊助經費。

    據了解，網路指控偵辦不易，檢警到各部落明查暗訪，歷時9個月鍥而不捨，查訪超過20餘人，終於取得關鍵證據，屏東地檢署本月（9月）依妨害性自主罪嫌將撒古流提起公訴。

    撒古流長年在外縣市創作，屏東縣、台東縣兩地跑，暫時無法得知他本人對起訴的看法；但他曾經在去年12月23日透過臉書「Sakuliu 工作室」發出聲明書，當時即強調「本人並沒有網路文章所指控之行為，過程、細節之部分，將在司法機關調查時詳細說明」。

    撒古流去年透過工作室臉書發表聲明。（取自Sakuliu 工作室臉書）

    撒古流去年透過工作室臉書發表聲明。（取自Sakuliu 工作室臉書）

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