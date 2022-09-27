四海幫插旗屏東原鄉放高利貸 族人差點被賣到柬埔寨

陳姓男子對外宣稱「四海幫海神會」分會長，魚肉族人被警方逮捕。（圖由讀者提供）

2022/09/27 14:22

〔記者黃佳琳／高雄報導〕排灣族陳姓男子對外宣稱「四海幫海神會」分會長，他回到部落放高利貸，有族人借了4萬元，還了20萬元，還欠30萬元，部分族人還不起錢，差點被賣到柬埔寨打工還債，刑事局南打和屏東警方合作逮捕陳男等9人到案，訊後依組織犯罪條例、重利等罪嫌送辦。

警方指出，綽號「豪哥」的陳男（26歲）是屏東來義鄉排灣族人，他和李姓同鄉等9人合謀，先是在部落裡營造大善人形象，每逢部落婚喪喜慶，陳男等人會穿著海神會制服到場致意，甚至救助弱勢族人，待取信族人後，再私下放高額貸款營利。

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陳男等人放款的月利高達30%，年利360%，曾有族人小額借款4萬元，每月按期還款，但債務卻越滾越大，陸續還款20萬元後，竟還積欠陳男等人30萬元，當族人無力還債時，陳便搬出「四海幫海神會」分會長的名號，以暴力方式逼迫還款。

刑事局南打和屏東警方獲報展開追查，發現有部分族人因無力還錢，差點被賣到柬埔寨打工還債，所幸族人警覺性夠，寧可在台灣工地流汗，也不願到東南亞賣腎；警方日前循線逮捕陳男等9人到案，並清查陳男等人逼簽的本票，初估至少30人受害，放款金額高達上千萬元，全案擴大偵辦中。

陳姓男子對外宣稱「四海幫海神會」分會長，魚肉族人被警方逮捕。（圖由讀者提供）

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