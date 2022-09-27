為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    四海幫插旗屏東原鄉放高利貸 族人差點被賣到柬埔寨

    陳姓男子對外宣稱「四海幫海神會」分會長，魚肉族人被警方逮捕。（圖由讀者提供）

    陳姓男子對外宣稱「四海幫海神會」分會長，魚肉族人被警方逮捕。（圖由讀者提供）

    2022/09/27 14:22

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕排灣族陳姓男子對外宣稱「四海幫海神會」分會長，他回到部落放高利貸，有族人借了4萬元，還了20萬元，還欠30萬元，部分族人還不起錢，差點被賣到柬埔寨打工還債，刑事局南打和屏東警方合作逮捕陳男等9人到案，訊後依組織犯罪條例、重利等罪嫌送辦。

    警方指出，綽號「豪哥」的陳男（26歲）是屏東來義鄉排灣族人，他和李姓同鄉等9人合謀，先是在部落裡營造大善人形象，每逢部落婚喪喜慶，陳男等人會穿著海神會制服到場致意，甚至救助弱勢族人，待取信族人後，再私下放高額貸款營利。

    陳男等人放款的月利高達30%，年利360%，曾有族人小額借款4萬元，每月按期還款，但債務卻越滾越大，陸續還款20萬元後，竟還積欠陳男等人30萬元，當族人無力還債時，陳便搬出「四海幫海神會」分會長的名號，以暴力方式逼迫還款。

    刑事局南打和屏東警方獲報展開追查，發現有部分族人因無力還錢，差點被賣到柬埔寨打工還債，所幸族人警覺性夠，寧可在台灣工地流汗，也不願到東南亞賣腎；警方日前循線逮捕陳男等9人到案，並清查陳男等人逼簽的本票，初估至少30人受害，放款金額高達上千萬元，全案擴大偵辦中。

    陳姓男子對外宣稱「四海幫海神會」分會長，魚肉族人被警方逮捕。（圖由讀者提供）

    陳姓男子對外宣稱「四海幫海神會」分會長，魚肉族人被警方逮捕。（圖由讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    男子緩刑期間未按時報到 嫌犯父：兒去柬埔寨了
    2022/08/19 21:20

    男子緩刑期間未按時報到 嫌犯父：兒去柬埔寨了
    女子半年沒收入找上「吸血鬼」 超高年息3476％
    2022/06/20 16:35

    女子半年沒收入找上「吸血鬼」 超高年息3476％

    皇普園首之道獨領風潮 青埔宜居首選
    高市刑大破「洪先生」地下錢莊 月息達130分
    2017/03/03 14:49

    高市刑大破「洪先生」地下錢莊 月息達130分
    還不出錢就押到旅館打 頭份警破獲暴力討債集團
    2015/06/22 19:07

    還不出錢就押到旅館打 頭份警破獲暴力討債集團

    堅持厚道 生技董座帶隊衝出營收新高
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播