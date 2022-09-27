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    台大醫院實習學生自認可判讀快篩結果 聲請提早解隔法院說不準

    台大醫院確診實習學生自認可以判斷快篩結果，聲請提審提早解除居隔，遭北院駁回。示意圖。（資料照）

    台大醫院確診實習學生自認可以判斷快篩結果，聲請提審提早解除居隔，遭北院駁回。示意圖。（資料照）

    2022/09/27 11:30

    〔記者溫于德／台北報導〕在台大醫院實習的賴姓醫學系學生，本月18日快篩陽性，但18日恰逢週日赴診所掛號不易，賴故於19日週一才線上看診，同日獲台北市衛生局通知居家隔離第0日從週一起算，但賴說自己是醫學系學生，可以判斷快篩結果，居隔應從18日起算至25日便可解除隔離，聲請提審，台北地院行政訴訟庭指，居隔起算日必須是經醫師看診並確定為新冠肺炎患者的那一天，本案即19日，故駁回賴的聲請。可抗告。

    賴主張，同住家人16日出現類流感症狀，經快篩結果為陽性，他自己因為是密切接觸者，17日透過電子郵件告知實習場所負責人及台大醫院教學部承辦人，後來他18日快篩結果也呈陽性，他再度告知實習場所負責人及台大醫學教學部承辦人，並在醫院快篩紀錄系統完成登錄，然而，18日為週日，診所掛號不易，故於19日週一進行線上看診，並由診所通報北市衛生局。

    賴說自己是醫學系學生，有能力判讀快篩結果，因此，從18日起出現輕微呼吸道症狀，經自行快篩為陽性，且有接觸史，自可排除偽陽性的可能，代表已有客觀事實足以認定自己確診新冠肺炎，但北市衛生局仍以看診日為居隔日第0天，並不恰當，認為應以18日起算至25日即可解除居隔，聲請提審。

    北市衛生局解釋，目前居隔仍以快篩陽性看診日為居隔的第0天，民眾除了視訊看診外，也可利用急診視訊看診，故北市衛生局是依法行政，且居隔通知書已合法送達給賴。

    北院指出，依衛生福利部疾病管制署今年5月9日所訂定的「居家隔離、自主防疫及居家檢疫對快篩陽性之評估確認及通報流程」規定，並非以病患自行快篩陽性或自行評估發病為準，而是必須經過醫師看診後判斷。

    北院表示，賴是在19日經診所醫師視訊看診後確定為新冠肺炎確診者，故依規定，應從19日起算居隔日至26日止，所以北市衛生局核發的居隔通知書上所載明的居隔日期並沒有錯，駁回賴的聲請。

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