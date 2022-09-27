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    首頁　>　社會

    大膽小偷商店行竊「塞滿購物車」 見警裝傻被送辦

    呂男到鳳山區一間商店大膽行竊裝滿購物車，造成店家損失4000元。（讀者提供）

    呂男到鳳山區一間商店大膽行竊裝滿購物車，造成店家損失4000元。（讀者提供）

    2022/09/27 09:00

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市呂姓男子今年5月到鳳山區一間商店行竊裝滿購物車，得手沙拉油、調味料等物，害店家損失4000元，7月再度上門被店員認出，呂男當場請求原諒，寫下自白書「一定會賠償」，不料他脫身後音訊全無，店家報警提告，警方前天循線逮人，呂男見警裝傻不知情，警方亮出監視器畫面及自白書，昨將他依竊盜罪嫌送辦。

    警方調查，呂姓男子（67歲）今年5月到鳳山區一間商店大膽行竊，李姓店長清點貨物時，發現短少沙拉油、調味料等物，損失金額4000元，經調店內監視器畫面，發現是一名男子竊取，且因金額太大，對他印象深刻。

    不料呂男食髓知味，7月再度上門，被店員認出，李男當場請求原諒，寫下自白書「一定會賠償」，但離開後音訊全無，李姓店長9月22日報警提告。

    警方調閱店內監視器畫面，查出呂男十分大膽，不僅竊取商品裝滿購物車，連員工在一旁工作時，也利用紙箱、膠帶包裝所竊物品，再大搖大擺走出店外。

    警方前天到呂男住處逮人，呂男見警竟裝傻稱不知情，警方出示監視器畫面，以及呂男寫的自白書，他才承認下手行竊，得手商品已用完，還辯稱要賠償店家，「只是一直找不到時間前往」。

    警訊後昨將他依竊盜罪嫌移送法辦，警方呼籲民眾，商店應將店內物品保管好，加強防竊措施，以杜絕竊嫌覬覦。

    呂男行竊過程監視器全都錄。（讀者提供）

    呂男行竊過程監視器全都錄。（讀者提供）

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