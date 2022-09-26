他花6000網購「勞力士對錶」怨被騙 網友：一看就知有詐

對比該網友附上的照片，可以看到實際收到的手錶與當初賣家提供的手錶樣式不大相同。（圖擷自爆料公社網站）

2022/09/26 20:22

〔即時新聞／綜合報導〕俗話說「一分錢，一分貨」，一名網友分享自己網購僅用6000元即可買到一對名牌手錶，取貨時才發現是仿冒品。其他網友對此大傻眼，直言真的很好騙。

該網友於臉書爆料公社發文表示，他透過臉書平台花6000元買了一對勞力士情侶錶，購買前還特地詢問賣家是否會掉鑽，對方則強調，手錶不僅不會掉鑽，品質也非常好。網友下單收到貨品後，才發現自己被詐騙了，「不僅不是機械錶，根本就是山寨仿冒品」。

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對比該網友附上的照片，可以看到實際收到的手錶與當初賣家提供的手錶樣式不大相同。除了不是機械錶，這對手錶的大小都一樣大，並非賣家所呈現「一大一小」。讓原PO感嘆自己花的6000元是「肉包子打狗有去無回」，發文分享自己慘痛的教訓，也希望能警惕所有網友，不要犯了跟他一樣的錯。

貼文一出，有網友認為原PO根本不懂錶，所以才會相信這種離譜價格也能買到對錶，「6000買一對機械錶？你知道這幾年ETA的機芯漲到多少嗎」，也有網友呼籲大家網路平台買賣會遇到詐騙的危險性，「說幾百幾千幾萬次，不要fb買東西，沒有第三方監督機制，無法有退貨退款保證，還是有人上當」、「難怪台灣人一堆被騙去柬埔寨當豬仔不是沒原因，因為真的很好騙」。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

購買前該網友詢問賣家是否會掉鑽，還得到對方「親手保證」，手錶不僅不會掉鑽，品質也非常好。（圖擷自爆料公社網站）

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