樂陞案 2億元交保不夠 高院更審裁定許金龍再限制出境8個月

許金龍。（資料照）

2022/09/26 12:31

〔記者楊國文／台北報導〕日商「百尺竿頭」收購樂陞違約破局案，當時樂陞董事長許金龍被控主導騙局涉證券詐欺等犯行，一審被判刑18年，高等法院改判許12年徒刑、併科罰金1億元，並准予2億元交保，上訴後，經最高法院撤銷發回更審；高院更一審審理認為，許金龍有逃亡之虞，裁定自9月29日起，延長限制出境、出海8個月。可抗告。

高等法院更一審指出，許金龍遭限制出境等境管處分，將於9月28日屆滿，日前召開延押庭，經聽取檢察官、許金龍和律師等人意見，並審酌全案卷證，及參考許分別在一、二審被重判18、12年不等徒刑，足以認定許金犯罪嫌疑重大，有高度逃匿出國可能，另外，全案相關資金往來對象尚涉及我國境外地區對象，足以認定許顯然有管道可潛逃至國外，而有逃亡之虞。

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此外，為確保此案將來訴訟順利進行起見、及日後刑罰的執行，都有將許繼續限制出境、出海的必要，因此裁定，許從本月29日起，繼續限制出境、出海8個月。

樂陞公司2016年5月底宣布，百尺竿頭要砸48.6億元，以每股128元收購樂陞股票，股價飆升最高到115.5元，但百尺竿頭最終毀約，樂陞市值蒸發逾183億元，2018年10月黯然下櫃，大批投資人血本無歸；台北地檢署指控許金龍套利達40億元，起訴求刑30年。

台北地院審理時許金龍否認不法、喊冤，堅稱沒有一毛錢放進他的口袋，北院認定他隻手遮天，以非法私募等7大犯罪事實，重判18年徒刑。

高院認定，許金龍主導5度非法私募、公開收購、炒股、內線交易、侵占樂陞資金、不實美化財報等6大犯罪事實，犯罪情節重大，各罪合併判應執行12年刑期，部分判處無罪。許獲准以2億元交保。

案經上訴，最高法院認為仍有犯罪事實有待釐清，將許金龍有罪部分發回高院更一審審理中。

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