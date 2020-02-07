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許金龍又進看守所！ 2億交保籌不出錢還押

高等法院裁定許金龍2億元交保並限制出境，但他籌不出錢，被還押看守所。（資料照）

高等法院裁定許金龍2億元交保並限制出境，但他籌不出錢，被還押看守所。（資料照）

2020-02-07 20:35:52

〔記者張文川／台北報導〕日商「百尺竿頭」收購樂陞違約破局案，時任樂陞董事長許金龍被控主導騙局，高等法院二審判許金龍12年徒刑、沒收12億餘元，最高法院今年1月發回更審，高等法院今天分案由法官劉元新受命承審更一審，今移審接押，訊後裁定2億元交保並限制出境，但許金龍覓保無著，暫還押看守所。

去年3月二審宣判同時，裁准許金龍2億元交保，許的姊夫畢華民出資2億元擔保，但許金龍重獲自由後還不出錢，畢華民去年底聲請退保，高院去年12月24日裁定准予退保，另裁定羈押許金龍。

最高法院今年1月16日認為仍有事實尚有待釐清，將有罪部分撤銷，發回高等法院更審；高院今更一審分案，接案法官隨即接押，羈押庭訊後，合議庭評議2億元交保，但許金龍仍無錢交保，暫時還押台北看守所。

樂陞2016年5月底宣布，百尺竿頭要砸48.6億元，以每股128元收購樂陞股票，股價飆升最高到115.5元，但百尺竿頭最終毀約，樂陞市值蒸發逾183億元，2018年10月黯然下櫃，大批投資人血本無歸；台北地檢署指控許金龍套利達40億元，起訴求刑30年。

北院審理時許金龍否認不法、喊冤，堅稱沒有一毛錢放進他的口袋，北院認定他隻手遮天，以非法私募等7大犯罪事實，重判18年徒刑。

二審高院認定，許金龍主導5度非法私募、公開收購、炒股、內線交易、侵占樂陞資金、不實美化財報等6大犯罪事實，犯罪情節重大，各罪併判12年徒刑，部分判處無罪。最高法院上月認為仍有犯罪事實有待釐清，將許的有罪部分發回高院更審。

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