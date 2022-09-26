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    潤泰千金尹崇恩控已故保全竊走百萬現金+名牌包 法院要家屬代賠30萬

    潤泰千金尹崇恩控已故許姓保全竊走百萬現金、PRADA肩包，北院民庭今判許男家屬應於遺產繼承範圍內與保全公司應連帶賠償尹女30萬多元。（翻攝尹崇恩臉書）

    潤泰千金尹崇恩控已故許姓保全竊走百萬現金、PRADA肩包，北院民庭今判許男家屬應於遺產繼承範圍內與保全公司應連帶賠償尹女30萬多元。（翻攝尹崇恩臉書）

    2022/09/26 09:51

    〔記者溫于德／台北報導〕潤泰集團總裁尹衍樑千金尹崇恩，去年2月間將120萬元現金、蘋果手機、自拍相機等物裝在PRADA肩包，並放在家門口鞋櫃上，卻不翼而飛，經報案，警方查出是許姓保全偷走，許男被依竊盜罪嫌起訴，台北地院刑庭審理時，許男身亡，獲判供訴不受理；北院民庭今另判許男家屬應於遺產繼承範圍內與保全公司應連帶賠償尹女30萬多元，判決理由尚未公布。

    尹崇恩的父親是潤泰集團董事長尹衍樑，尹崇恩目前則是會計師，去年2月10日上午8時許，尹崇恩為了把裝潢款交給廠商，將裝有120萬元現金、蘋果手機、自拍相機等物裝在PRADA肩包，並放在家門口鞋櫃上卻遭竊。

    尹崇恩報案後，檢警查出是許姓保全所為，但許男否認，並質疑尹崇恩如何證明包包中有百萬現金等物；幸好，尹崇恩透過對話紀錄證明當天確實打算交付裝潢款，已百萬現金裝在包內，另也提出自拍照證明擁有PRADA肩包等物，並以補辦身分證與信用卡等證件遺失為證。

    尹崇恩也因許姓保全否認犯案，加告許男業務侵占與侵占遺失物等2罪，案經台北地檢署偵查，依法起訴。但北院刑事庭審理時，許男突然身亡，法官只能依法判決公訴不受理。

    尹崇恩另對許男家屬與保全公司連帶求償失竊現金與精神慰撫金等共161萬元，北院民庭今判許男家屬應於遺產繼承範圍內與保全公司應連帶賠償尹女30萬多元，可上訴。

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