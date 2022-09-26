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    首罰！非營業時間店內吸菸 南投餐廳老闆、員工各罰2千元

    南投縣衛生局人員向店家積極宣導菸害防制情形。（記者謝介裕翻攝）

    南投縣衛生局人員向店家積極宣導菸害防制情形。（記者謝介裕翻攝）

    2022/09/26 07:06

    〔記者謝介裕／南投報導〕推動無菸環境已成全民共識，南投縣大多數民眾也都知道餐飲場所室內全面禁止吸菸，但您知道嗎？餐飲場所在非營業時段，依舊受此規範，最近就有1家餐飲店老闆與1名員工於休息時段，在餐廳內一邊抽菸、一邊聊天，衛生局接獲檢舉前往稽查，且事證確鑿，遂依菸害防制法對2人各開罰2000元罰鍰，也是今年縣內餐廳非營業時間涉及違規吸菸被罰首例。

    南投縣衛生局指出，遭罰的餐飲店老闆一度不服，並辯稱，餐廳是他私人所有，在打烊休息時間應不算公共場所，就算在裡頭吸菸也不會影響到其他人，何來觸法之說？惟經該局說明相關法規後，業者始知自己行為不對而甘願受罰。

    南投縣衛生局長陳南松進一步表示，菸害防制法規定之全面禁菸場所，並不會因為時段的不同而改變其為禁菸場所的本質，因此不論是營業或非營業時段，屬於全面禁菸場所的餐飲業，就是不能吸菸，即使在非營業時間吸菸，以為二手菸沒有影響到他人，但飄散在環境中的三手菸也含有許多致癌物質，且可能殘留在桌椅、門窗，甚至附著在衣服上，且停留時間可長達6個月，嚴重影響用餐客人的健康，違者最高可處1萬元罰鍰，不容輕忽。

    除此，隨著國人使用電子煙的比例逐年攀升，因目前菸害防制法對電子煙的使用並無明確規範，為避免電子煙的暴露對民眾產生健康危害，南投縣政府也制定「南投縣電子煙危害防制自治條例」並於今年7月22日公布施行。雖然電子煙殘留在環境中的味道較沒有紙菸那麼濃，但實際上電子煙產生煙霧的原理為將含尼古丁的液體加熱，其中複雜的化學物質會霧化成懸浮顆粒並散布在環境中，同樣會產生二手菸及三手菸的危害，衛生局呼籲癮君子遵守禁菸場所不吸菸的規定，與非吸菸者彼此尊重，如有菸害防制相關問題，可撥打菸害檢舉專線049-2203785或0800-531531。

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