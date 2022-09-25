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    賣空洋酒得手70萬 傳播妹受騙收款帳戶凍結

    新北市日前發生一起特殊的詐欺師三方詐騙案，劉男被逮送辦。（記者闕敬倫翻攝）

    新北市日前發生一起特殊的詐欺師三方詐騙案，劉男被逮送辦。（記者闕敬倫翻攝）

    2022/09/25 06:09

    〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市日前發生一起特殊的三方詐騙案，30歲劉姓男子在社交平台兜售洋酒，聲稱自己有大量的庫存威士忌，吸引酒商、收藏家上門，再誆騙傳播妹提供帳戶代收貨款，之後因買家遲遲未收到貨，傳播妹們也發現銀行戶頭無端遭列警示帳戶，懷疑劉男有詐欺嫌疑，進而向警方報案。新北市政府警察局永和分局獲報擴大調查，發現劉男藉由此種「賣空」手法，詐騙9名洋酒買家，得手逾70萬元，並造成約9位傳播妹戶頭遭到凍結，循線在桃園區寶山街某旅館緝捕劉男到案，警詢後依詐欺罪嫌移送法辦。

    警方調查，劉男今年4月與妻子離婚後，隻身住在桃園區某老舊旅舍，疑似因婚姻失敗加上買賣酒類生意受挫，開始放飛自我。

    劉男6月起在臉書酒類同好社團發文，佯稱自己有大批量近日價格飆漲的多款洋酒，引起酒商、收藏家私訊洽詢。

    劉男以類似「假網拍」方式行騙，疑似嘗到甜頭，仍過著放蕩不羈的生活，晚上經常外出吃喝玩樂，並叫傳播妹坐檯，他也趁此機會製造斷點，要求傳播妹提供帳戶幫忙收取貨款，以買酒方匯來的錢付檯費，對匯款完成的買家則不讀不回，持續進行「賣空」的無本生意。

    9名在臉書買酒的用戶們接連發現劉男人間蒸發，警覺自己遭到詐騙，憤而向警方報案提告；在此之後，坐過劉男檯的傳播妹們也陸續接獲通知，指自己的銀行戶頭被列為警示帳戶，遂向銀行、警方聯絡，種種線索紛紛指向劉男。

    永和警分局偵查隊深入釐清後，日前持拘票前往桃園區寶山街旅舍逮捕犯嫌劉男到案，扣押其作案用的Iphone 6 plus手機1支，他也對詐欺犯行坦承不諱，全案詢後依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

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