弱勢同理心！ 猥褻心障女同事 被害家屬替腦麻加害人說話

腦麻者A男強制猥褻心智缺陷的女同事B，兩人都是庇護工廠的同事，案發後，被害人家屬出面為加害人說話求減刑。（資料照，記者王捷攝）

2022/09/24 20:40

〔記者王捷／台南報導〕腦麻者A男強制猥褻心智缺陷的女同事B，嘉南療養院鑑測A知道性關係不能勉強，但無法控制性衝動；A男從小受暴、母親改嫁，家庭無法支援他，法扶律師請求法官別讓A男服刑，改接受治療，但台南地院法官認為，腦麻不像心理疾病可治療，未接受律師的建議，可對心障患者猥褻是7年以上重罪，不過B的母親替A男講話，覺得A同樣是身心有問題的孩子，法官最後減刑再減刑，判A男9個月徒刑。

據了解，A男與B女兩人有智能障礙的缺陷、都是20多歲，是庇護工廠的同事，去年底A男騎著自行車跟蹤B女，並將她撲倒猥褻，後來有民眾經過後將A壓制報警，由於刑法對故意犯罪的定義，是要證明犯案者在犯罪當下，有意辨識自己的行為，所以嘉南療養院接手對A男的鑑定，認為A的理解能力有問題，幾乎無法聽懂、表達能力極差，對簡單的問句要說很多次，A才可簡短回答，對事件描述也只能用片段回答。

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所以，A犯下猥褻案後，他講不清楚細節，智能測驗結果極低，思考能力不如常人，但在性本能上，他雖知道不可以強迫對方，不過無法妥善控制衝動，換句話說，當A性慾高漲時，他知道是非善惡，但沒辦法控制自己。

律師向法官請求能不能給A男緩刑？但A男的父親去世、母親改嫁，家庭的功能已無法約束A，如果放任有再犯風險，建議限制居所，進行相關治療，經過評估後再分流至社區或強制治療系統，強化A對性衝動的控制能力，但是法官認為，A男的腦麻是一種長期存續的狀態，無法透過「治療」改善。

B母在警察機關做筆錄時提到，A男也是特殊孩子，希望他知錯，不要再犯就好，法官後來以A男的心智缺陷用刑法19條，因心智缺陷無法控制自己的行為來減刑，又考慮了A男的家庭、人生經歷，以刑法59條再減刑，最後判處9個月徒刑。

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